03:38 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/prazdnik-2064219612.html
Россияне рассказали, откуда берут деньги на празднование Нового года
2025
Россияне рассказали, откуда берут деньги на празднование Нового года

РИА Новости: почти каждый седьмой россиянин копит на Новый год

© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.comЛюди во время празднования Нового Года
Люди во время празднования Нового Года - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.com
Люди во время празднования Нового Года. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Основным источником финансирования празднования Нового года для большинства россиян является зарплата за декабрь, а почти каждый седьмой копит на эти цели в течение года, говорится в исследовании микрокредитной компании "А Деньги", которое есть у РИА Новости.
"Основной источник финансирования зимнего праздника для большинства (подарки, продукты, досуг) — декабрьские доходы (52,2%). Каждый четвертый (27%) старается "сильно не тратиться" на новогодние активности, а 14,8% копят на праздник в течение года. 6% заявили, что для новогодних трат могут прибегнуть к заемным деньгам или помощи родных и друзей", - говорится в исследовании среди 1500 человек.
Дед Мороз и Снегурочка - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Раскрыты зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве
18 ноября, 03:49
Согласно материалам, каждый третий (34,5%) планирует направить на новогодний бюджет столько же, сколько и в прошлом году. Почти столько же респондентов (30,3%) планируют увеличить бюджет на празднование Нового года, в том числе из-за желания устроить "самый лучший праздник".
Еще 8,3% респондентов заявили, что не считают и не планируют новогодние траты и намерены купить то, что захочется. 26,9% заявили о том, что траты в этом году будут оптимизированы, уточняется там.
"68,7% россиян ценят в празднике в первую очередь семейное тепло и отдых. Для 47,6% из них Новый год — это повод порадовать близких, но в разумных рамках, а каждый пятый (21%) считает его семейным праздником, на который не жалко денег. 16,9% от общего числа опрошенных ценят в нем прежде всего возможность отдохнуть. Для 10,7% опрошенных праздник ассоциируется со стрессом", - сообщается в исследовании.
Также отмечается, что есть и те, кто считает главным плюсом Нового года возможность сделать выгодные покупки на распродажах (3,8% опрошенных).
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
13 декабря, 03:47
 
