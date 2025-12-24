Рейтинг@Mail.ru
Правительство работает ради благополучия граждан, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.12.2025
14:56 24.12.2025 (обновлено: 16:06 24.12.2025)
Правительство работает ради благополучия граждан, заявил Мишустин
Правительство работает ради благополучия граждан, заявил Мишустин

Мишустин: правительство работает ради создания возможности для развития страны

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России работает для того, чтобы добиться устойчивости ключевых сфер и создать возможности для развития РФ и благополучия ее граждан, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Под вашим руководством мы работаем единой, сплоченной командой, как отлаженный механизм, решая поставленные задачи... Каждый из нас понимает главную цель этой работы - достичь устойчивости ключевых сфер, промышленной, финансовой, социальной, и создать дополнительные возможности для развития нашей страны и обеспечить благополучие граждан", - сказал председатель кабмина на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Запуск новых нацпроектов стал важнейшим событием года, заявил Путин
