В районе Рижского рынка в Москве загорелся двухэтажный склад
17:08 24.12.2025 (обновлено: 18:51 24.12.2025)
В районе Рижского рынка в Москве загорелся двухэтажный склад
происшествия, москва, цао
Происшествия, Москва, ЦАО
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двухэтажное складское здание горит в районе Рижского рынка в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Предварительно, в ЦАО в районе Рижского рынка горит двухэтажное складское здание, огонь распространяется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дежурные расчеты пожарных направлены по повышенному номеру сложности. Пострадавшие устанавливаются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, пожар произошел по адресу: Водопроводный переулок, дом 2, строение 5. Площадь возгорания уточняется, принимаются меры к тушению.
ПроисшествияМоскваЦАО
 
 
