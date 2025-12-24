https://ria.ru/20251224/pozhar-2064415893.html
В районе Рижского рынка в Москве загорелся двухэтажный склад
В районе Рижского рынка в Москве загорелся двухэтажный склад - РИА Новости, 24.12.2025
В районе Рижского рынка в Москве загорелся двухэтажный склад
Двухэтажное складское здание горит в районе Рижского рынка в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:08:00+03:00
2025-12-24T17:08:00+03:00
2025-12-24T18:51:00+03:00
происшествия
москва
цао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064415521_0:612:1000:1175_1920x0_80_0_0_16ea6f45c3fee853d56c2c965bedde6c.jpg
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html
москва
цао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064415521_0:518:1000:1268_1920x0_80_0_0_ac6c0bc5677d697ae5254130fb1883be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, цао
Происшествия, Москва, ЦАО
В районе Рижского рынка в Москве загорелся двухэтажный склад
У Рижского рынка в Москве загорелся двухэтажный склад, огонь распространяется
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двухэтажное складское здание горит в районе Рижского рынка в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Предварительно, в ЦАО
в районе Рижского рынка горит двухэтажное складское здание, огонь распространяется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дежурные расчеты пожарных направлены по повышенному номеру сложности. Пострадавшие устанавливаются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, пожар произошел по адресу: Водопроводный переулок, дом 2, строение 5. Площадь возгорания уточняется, принимаются меры к тушению.