В Тульской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии
Пожар произошел в ходе отражения атаки БПЛА на территории одного из предприятий в Тульской области , пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 24.12.2025
