В Австрии есть запрос на пересмотр энергополитики, заявил российский посол
15:18 24.12.2025 (обновлено: 15:19 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/posol-2064372590.html
В Австрии есть запрос на пересмотр энергополитики, заявил российский посол
В Австрии есть запрос на пересмотр энергополитики, заявил российский посол
В Австрии существует запрос на пересмотр энергетической политики в сторону прагматизма, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:18:00+03:00
2025-12-24T15:19:00+03:00
В Австрии есть запрос на пересмотр энергополитики, заявил российский посол

Посол Грозов: в Австрии есть запрос на пересмотр энергетической политики

ВЕНА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Берило. В Австрии существует запрос на пересмотр энергетической политики в сторону прагматизма, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Что касается перспектив пересмотра энергетического курса в сторону прагматизма, то такой запрос в Австрии есть. Артикулируется главным образом (правой) Австрийской партией свободы (которую поддерживает почти 40% граждан). "Свободники", вопреки доминирующей в ЕС русофобской истерии, открыто выступают за возобновление стабильных и проверенных временем российских поставок", - сказал посол.
При этом, по его словам, правящая коалиция дисциплинированно следует антироссийскому курсу Брюсселя по энергетике. "Иначе бы Вена не приняла политизированное решение о прекращении энергодиалога с нашей страной. Робкие заявления о потенциальном перезапуске импорта росгаза если и допускаются местным Минэнерго, то только с оговоркой "после окончания украинского конфликта" и "на случай пробуксовки нынешней энергетической политики ЕС", - отметил дипломат.
Он добавил, что Москва со своей стороны не перестает заявлять и подтверждает на деле - действия России на мировых энергетических рынках традиционно направлены на поддержание глобальной энергобезопасности. "Наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов, добросовестно выполняющим контрактные обязательства, как бы не искажали действительность западные недоброжелатели", - заключил собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
