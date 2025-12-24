https://ria.ru/20251224/posol-2064372590.html
В Австрии есть запрос на пересмотр энергополитики, заявил российский посол
В Австрии существует запрос на пересмотр энергетической политики в сторону прагматизма, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 24.12.2025
ВЕНА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Берило. В Австрии существует запрос на пересмотр энергетической политики в сторону прагматизма, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Что касается перспектив пересмотра энергетического курса в сторону прагматизма, то такой запрос в Австрии
есть. Артикулируется главным образом (правой) Австрийской партией свободы
(которую поддерживает почти 40% граждан). "Свободники", вопреки доминирующей в ЕС
русофобской истерии, открыто выступают за возобновление стабильных и проверенных временем российских поставок", - сказал посол.
При этом, по его словам, правящая коалиция дисциплинированно следует антироссийскому курсу Брюсселя
по энергетике. "Иначе бы Вена
не приняла политизированное решение о прекращении энергодиалога с нашей страной. Робкие заявления о потенциальном перезапуске импорта росгаза если и допускаются местным Минэнерго
, то только с оговоркой "после окончания украинского конфликта" и "на случай пробуксовки нынешней энергетической политики ЕС", - отметил дипломат.
Он добавил, что Москва
со своей стороны не перестает заявлять и подтверждает на деле - действия России
на мировых энергетических рынках традиционно направлены на поддержание глобальной энергобезопасности. "Наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов, добросовестно выполняющим контрактные обязательства, как бы не искажали действительность западные недоброжелатели", - заключил собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.