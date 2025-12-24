В Госдуме назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году составит 10,7 тысячи рублей, а максимальный достигнет 83 тысяч рублей для застрахованных лиц, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").