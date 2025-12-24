Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025

В Госдуме назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет
05:20 24.12.2025
В Госдуме назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет
В Госдуме назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году составит 10,7 тысячи рублей, а максимальный достигнет 83 тысяч рублей... РИА Новости, 24.12.2025
общество, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет

© Фото : Unsplash / Hollie SantosЖенщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Unsplash / Hollie Santos
Женщина с младенцем на руках. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году составит 10,7 тысячи рублей, а максимальный достигнет 83 тысяч рублей для застрахованных лиц, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей", - сказал Говырин.
По его словам, максимальная сумма для застрахованных лиц достигнет 83 тысяч рублей.
В Госдуме назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году
20 декабря, 02:20
 
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
