https://ria.ru/20251224/polsha-2064465387.html
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ
Посол Польши во Франции задержан сотрудниками польского центрального антикоррупционного бюро по подозрению в коррупции с дипломами MBA, сообщает издание Goniec. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T21:10:00+03:00
2025-12-24T21:10:00+03:00
2025-12-24T21:13:00+03:00
в мире
польша
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759992918_0:0:3688:2075_1920x0_80_0_0_67e16b9991ad70b8c52c15ab1c44421a.jpg
https://ria.ru/20251216/polsha-2062329259.html
https://ria.ru/20251121/polsha-2056621385.html
польша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759992921_0:0:3387:2541_1920x0_80_0_0_5eba1d9a20f8e2f81ff99b118714adad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, франция
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ
Goniec: посла Польши в Париже задержали по подозрению в коррупции с дипломами
ВАРШАВА, 24 дек – РИА Новости.
Посол Польши во Франции задержан сотрудниками польского центрального антикоррупционного бюро по подозрению в коррупции с дипломами MBA, сообщает издание Goniec
.
"Нынешний посол Польши
во Франции
Ян Р., бывший парламентарий Макс К. и банкир Павел П. были задержаны сотрудниками (польского - ред.) Центрального антикоррупционного бюро в связи с делом Collegium Humanum", - говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование касается "процесса получения дипломов MBA в частном университете Collegium Humanum".
В 2023-2024 годах Collegium Humanum оказался в центре крупного скандала, связанного с массовой выдачей "сомнительных" дипломов MBA, которые фактически выдавались без реальной академической нагрузки и надлежащей проверки знаний. Эти дипломы стали использоваться для получения высоких должностей в государственных компаниях и советах директоров, где наличие MBA было обязательным требованием. Следствие установило, что учебное заведение не имело законных полномочий на выдачу таких степеней через свои зарубежные партнёрские университеты.
Расследование привело к арестам в том числе основателя и ректора университета, который был обвинён в коррупции, мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. По данным прокуратуры, в рамках дела выдвинуты сотни обвинений против десятков лиц.