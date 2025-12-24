Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ

В 2023-2024 годах Collegium Humanum оказался в центре крупного скандала, связанного с массовой выдачей "сомнительных" дипломов MBA, которые фактически выдавались без реальной академической нагрузки и надлежащей проверки знаний. Эти дипломы стали использоваться для получения высоких должностей в государственных компаниях и советах директоров, где наличие MBA было обязательным требованием. Следствие установило, что учебное заведение не имело законных полномочий на выдачу таких степеней через свои зарубежные партнёрские университеты.