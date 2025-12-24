Рейтинг@Mail.ru
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 24.12.2025 (обновлено: 21:13 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/polsha-2064465387.html
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ
Посол Польши во Франции задержан сотрудниками польского центрального антикоррупционного бюро по подозрению в коррупции с дипломами MBA, сообщает издание Goniec. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T21:10:00+03:00
2025-12-24T21:13:00+03:00
в мире
польша
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759992918_0:0:3688:2075_1920x0_80_0_0_67e16b9991ad70b8c52c15ab1c44421a.jpg
https://ria.ru/20251216/polsha-2062329259.html
https://ria.ru/20251121/polsha-2056621385.html
польша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759992921_0:0:3387:2541_1920x0_80_0_0_5eba1d9a20f8e2f81ff99b118714adad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, франция
В мире, Польша, Франция
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в коррупции, сообщают СМИ

Goniec: посла Польши в Париже задержали по подозрению в коррупции с дипломами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПолиция Польши
Полиция Польши - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Полиция Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 24 дек – РИА Новости. Посол Польши во Франции задержан сотрудниками польского центрального антикоррупционного бюро по подозрению в коррупции с дипломами MBA, сообщает издание Goniec.
"Нынешний посол Польши во Франции Ян Р., бывший парламентарий Макс К. и банкир Павел П. были задержаны сотрудниками (польского - ред.) Центрального антикоррупционного бюро в связи с делом Collegium Humanum", - говорится в сообщении.
Полиция в Польше - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Польше задержали студента по подозрению в подготовке теракта
16 декабря, 12:02
Уточняется, что расследование касается "процесса получения дипломов MBA в частном университете Collegium Humanum".
В 2023-2024 годах Collegium Humanum оказался в центре крупного скандала, связанного с массовой выдачей "сомнительных" дипломов MBA, которые фактически выдавались без реальной академической нагрузки и надлежащей проверки знаний. Эти дипломы стали использоваться для получения высоких должностей в государственных компаниях и советах директоров, где наличие MBA было обязательным требованием. Следствие установило, что учебное заведение не имело законных полномочий на выдачу таких степеней через свои зарубежные партнёрские университеты.
Расследование привело к арестам в том числе основателя и ректора университета, который был обвинён в коррупции, мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. По данным прокуратуры, в рамках дела выдвинуты сотни обвинений против десятков лиц.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Польский депутат потребовал отставки главы МИД из-за Украины
21 ноября, 16:13
 
В миреПольшаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала