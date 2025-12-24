Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал стремление Варшавы стать постоянным членом G20
24.12.2025
Песков прокомментировал стремление Варшавы стать постоянным членом G20
Песков прокомментировал стремление Варшавы стать постоянным членом G20
Песков прокомментировал стремление Варшавы стать постоянным членом G20

Песков выразил сомнение в соответствии параметров экономики Польши G20

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стремлении Польши стать постоянным членом G20, заявил, что польская экономика - большая для Восточной Европы, но есть вопрос, соответствуют ли ее параметры "двадцатке".
"Ну, собственно, ведь есть же определенные параметры тех стран, которые участвуют в двадцатке. Речь идет о том, соответствуют ли параметры экономики Польши этим нормам. В целом, для Восточной Европы Польша - это большая экономика, действительно, это крупная страна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько эффективны попытки Польши стать локомотивом европейской экономики.
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20
Вчера, 12:54
 
В миреВаршаваБольшая двадцаткаПольшаВосточная ЕвропаДмитрий Песков
 
 
