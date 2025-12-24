Песков прокомментировал стремление Варшавы стать постоянным членом G20

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стремлении Польши стать постоянным членом G20, заявил, что польская экономика - большая для Восточной Европы, но есть вопрос, соответствуют ли ее параметры "двадцатке".