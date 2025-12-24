https://ria.ru/20251224/polsha-2064322755.html
Песков прокомментировал стремление Варшавы стать постоянным членом G20
Песков прокомментировал стремление Варшавы стать постоянным членом G20 - РИА Новости, 24.12.2025
Песков прокомментировал стремление Варшавы стать постоянным членом G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стремлении Польши стать постоянным членом G20, заявил, что польская экономика - большая для Восточной... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:58:00+03:00
2025-12-24T12:58:00+03:00
2025-12-24T13:06:00+03:00
в мире
варшава
большая двадцатка
польша
восточная европа
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
https://ria.ru/20251224/kreml-2064321342.html
варшава
польша
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, большая двадцатка, польша, восточная европа, дмитрий песков
В мире, Варшава, Большая двадцатка, Польша, Восточная Европа, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал стремление Варшавы стать постоянным членом G20
Песков выразил сомнение в соответствии параметров экономики Польши G20