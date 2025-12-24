Лукашенко дал главе КГБ поручения по вопросам отношений с Польшей

МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой КГБ Иваном Тертелем решение наиболее острых проблем в отношениях с Польшей и дал дальнейшие поручения, сообщает госагентство Белта.
"Состоялся доклад президенту Беларуси председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. В центре внимания в ходе доклада была и тематика белорусско-польских отношений. Иван Тертель доложил о контактах по линии спецслужб в направлении решения наиболее острых проблем, существующих между странами. Главой государства даны необходимые дальнейшие поручения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенту также доложено о ситуации на литовской границе, в том числе в связи с инцидентами с воздушными шарами. "Несмотря на попытки Вильнюса перенести этот вопрос в политическую плоскость, белорусская сторона по-прежнему открыта к конструктивному взаимодействию и переговорам в вопросах пограничного сотрудничества и не только", - говорится в сообщении.
