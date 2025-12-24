Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко дал главе КГБ поручения по вопросам отношений с Польшей
12:20 24.12.2025 (обновлено: 12:39 24.12.2025)
Лукашенко дал главе КГБ поручения по вопросам отношений с Польшей
Лукашенко дал главе КГБ поручения по вопросам отношений с Польшей - РИА Новости, 24.12.2025
Лукашенко дал главе КГБ поручения по вопросам отношений с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой КГБ Иваном Тертелем решение наиболее острых проблем в отношениях с Польшей и дал дальнейшие поручения, РИА Новости, 24.12.2025
Лукашенко дал главе КГБ поручения по вопросам отношений с Польшей

Лукашенко дал главе КГБ поручения по решению проблем в отношениях с Польшей

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой КГБ Иваном Тертелем решение наиболее острых проблем в отношениях с Польшей и дал дальнейшие поручения, сообщает госагентство Белта.
"Состоялся доклад президенту Беларуси председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. В центре внимания в ходе доклада была и тематика белорусско-польских отношений. Иван Тертель доложил о контактах по линии спецслужб в направлении решения наиболее острых проблем, существующих между странами. Главой государства даны необходимые дальнейшие поручения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенту также доложено о ситуации на литовской границе, в том числе в связи с инцидентами с воздушными шарами. "Несмотря на попытки Вильнюса перенести этот вопрос в политическую плоскость, белорусская сторона по-прежнему открыта к конструктивному взаимодействию и переговорам в вопросах пограничного сотрудничества и не только", - говорится в сообщении.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
КГБ Белоруссии заявил о подготовке в ЕС освободительной армии
23 октября, 13:40
 
