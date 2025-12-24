Польша потеряла более половины экспорта в Россию из-за санкций

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Польша с момента введения санкций Евросоюза потеряла более 70% своего экспорта в Россию, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Так, в январе-сентябре польские экспортеры поставили на российский рынок товаров и услуг на 1,9 миллиарда евро против 6,5 миллиардов за аналогичный период 2021 года. Таким образом, экспорт в нашу страну сократился на 71,2% с началом введения антироссийских санкций.