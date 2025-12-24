Рейтинг@Mail.ru
Польша потеряла более половины экспорта в Россию из-за санкций - РИА Новости, 24.12.2025
02:19 24.12.2025
Польша потеряла более половины экспорта в Россию из-за санкций
Польша потеряла более половины экспорта в Россию из-за санкций
Польша потеряла более половины экспорта в Россию из-за санкций
Польша с момента введения санкций Евросоюза потеряла более 70% своего экспорта в Россию, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 24.12.2025
Польша потеряла более половины экспорта в Россию из-за санкций

РИА Новости: Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию из-за санкций

Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Польша с момента введения санкций Евросоюза потеряла более 70% своего экспорта в Россию, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в январе-сентябре польские экспортеры поставили на российский рынок товаров и услуг на 1,9 миллиарда евро против 6,5 миллиардов за аналогичный период 2021 года. Таким образом, экспорт в нашу страну сократился на 71,2% с началом введения антироссийских санкций.
Ежемесячные доходы от торговли с Россией также упали: если четыре года назад экспорт в среднем приносил польским компаниям 652,9 миллиона евро в месяц, то в текущем году объем денежных поступлений уже более чем втрое ниже - 188,2 миллиона.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Франция, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
