https://ria.ru/20251224/poliklinika-2064388433.html
Собянин рассказал о новой спецполиклинике для ветеранов СВО
Собянин рассказал о новой спецполиклинике для ветеранов СВО - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал о новой спецполиклинике для ветеранов СВО
Специализированная поликлиника для ветеранов специальной военной операции организована в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:02:00+03:00
2025-12-24T16:02:00+03:00
2025-12-24T16:02:00+03:00
москва
сергей собянин
московская городская дума
общество
здравоохранение
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064378346_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_0ec48da2082ea3cba5d6ab4334f5cfd0.jpg
https://ria.ru/20251224/medpomosch-2064382937.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064378346_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_8906fdd00ae790ce7d7814e39a49117c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, московская городская дума, общество, здравоохранение, спецоперация
Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, Общество, Здравоохранение, Спецоперация
Собянин рассказал о новой спецполиклинике для ветеранов СВО
Собянин: в Москве организовали специализированную поликлинику для ветеранов СВО