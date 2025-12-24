Рейтинг@Mail.ru
Девочка из Красноярского края получила новогодний подарок от Путина - РИА Новости, 24.12.2025
16:40 24.12.2025
Девочка из Красноярского края получила новогодний подарок от Путина
Девочка из Красноярского края получила новогодний подарок от Путина - РИА Новости, 24.12.2025
Девочка из Красноярского края получила новогодний подарок от Путина
Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края получила в качестве новогоднего подарка от президента России Владимира Путина щенка мопса, девочка назвала его... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:40:00+03:00
2025-12-24T16:40:00+03:00
красноярский край
россия
москва
владимир путин
общество
красноярский край
россия
москва
красноярский край, россия, москва, владимир путин, общество
Красноярский край, Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Девочка из Красноярского края получила новогодний подарок от Путина

Девочка Маша из Красноярского края получила в подарок от Путина мопса

© Фото : пресс-служба правительства Красноярского краяДевочка Маша из поселка Ойский Ермаковского округа Красноярского края с щенком Голди
Девочка Маша из поселка Ойский Ермаковского округа Красноярского края с щенком Голди - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
Девочка Маша из поселка Ойский Ермаковского округа Красноярского края с щенком Голди
КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края получила в качестве новогоднего подарка от президента России Владимира Путина щенка мопса, девочка назвала его Голди, сообщает правительство региона.
"Владимир Путин исполнил новогоднее желание школьницы из Красноярского края и подарил ей щенка. Одиннадцатилетняя Маша из поселка Ойский Ермаковского округа втайне от родителей отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве. В нем она рассказала, что очень любит собак и мечтает о своей", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевого правительства.
В правительстве региона отметили, что новогодний подарок от президента – это маленький мопс, девочка назвала его Голди. А передал Маше щенка глава Ермаковского округа Роман Куйчик. В ответ девочка пообещала заботиться о собаке, выгуливать и дрессировать.
"Это была моя давняя мечта. Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он ее исполнил", - приводятся слова Маши в сообщении.
Красноярский крайРоссияМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
