Девочка из Красноярского края получила новогодний подарок от Путина

В правительстве региона отметили, что новогодний подарок от президента – это маленький мопс, девочка назвала его Голди. А передал Маше щенка глава Ермаковского округа Роман Куйчик. В ответ девочка пообещала заботиться о собаке, выгуливать и дрессировать.

"Это была моя давняя мечта. Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он ее исполнил", - приводятся слова Маши в сообщении.