Девочка из Красноярского края получила новогодний подарок от Путина

КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края получила в качестве новогоднего подарка от президента России Владимира Путина щенка мопса, девочка назвала его Голди, сообщает правительство региона.
"Владимир Путин исполнил новогоднее желание школьницы из Красноярского края и подарил ей щенка. Одиннадцатилетняя Маша из поселка Ойский Ермаковского округа втайне от родителей отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве. В нем она рассказала, что очень любит собак и мечтает о своей", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевого правительства.
В правительстве региона отметили, что новогодний подарок от президента – это маленький мопс, девочка назвала его Голди. А передал Маше щенка глава Ермаковского округа Роман Куйчик. В ответ девочка пообещала заботиться о собаке, выгуливать и дрессировать.
"Это была моя давняя мечта. Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он ее исполнил", - приводятся слова Маши в сообщении.