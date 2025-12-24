Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости выяснило, сколько будет стоить сладкий новогодний подарок - РИА Новости, 24.12.2025
04:38 24.12.2025
РИА Новости выяснило, сколько будет стоить сладкий новогодний подарок
Спрос россиян на детские подарки в преддверии Нового года в нынешнем сезоне заметно вырос, особенно заметно - на сладкие наборы, купить их можно в среднем за... РИА Новости, 24.12.2025
общество
россия
новый год
россия
Дарья Буймова
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
РИА Новости выяснило, сколько будет стоить сладкий новогодний подарок

РИА Новости: сладкий новогодний подарок в России в среднем обойдется в 524 рубля

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спрос россиян на детские подарки в преддверии Нового года в нынешнем сезоне заметно вырос, особенно заметно - на сладкие наборы, купить их можно в среднем за 524 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Спрос на детские подарки в России в преддверии Нового года демонстрирует существенный рост. Наибольшую динамику показали сладкие подарки: их приобретали на 73% чаще, чем годом ранее. Средняя стоимость покупки составила 524 рубля", - к такому выводу пришли аналитики, проведя исследование обезличенных данных продаж за октябрь-декабрь 2024 и 2025 годов - по 7,6 миллиона чеков.
Продажи конструкторов увеличились на 34%, при этом средний чек составил 1 254 рубля за товар. Аналогичная тенденция зафиксирована и в сегменте кукол: спрос вырос на 23%, тогда как средняя цена покупки составила 1 579 рублей за единицу.
Игрушечные машинки на радиоуправлении также пользовались повышенным спросом - количество продаж выросло на 44%. Средний чек в этой категории составил 1 218 рублей.
