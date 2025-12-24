Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно

Президент США анонсировал создание "Золотого флота" — грандиозных линкоров класса "Трамп". Нет, ну а что? Небоскреб "Трамп-башня" есть, бабочка "Дональд Трамп" тоже — так почему бы не быть "Трамп-линкору"?

Военный корабль будет таким же большим, как те, что сражались за США во время Второй мировой войны, но "в сто раз более мощным". Его оснастят корабельными пушками, ракетами (в том числе и ядерными), боевыми лазерами, рельсотронами, гиперзвуковым вооружением. Как говорится, полный фарш. В начале 2030-х запланировано построить до двадцати пяти таких линкоров, первым из них станет "Дерзкий".

На той же встрече в Мар-а-Лаго с министром обороны и главой ВМФ Трамп анонсировал строительство новых заводов по производству самолетов F-35 и создание нового истребителя F-47. "Они нужны нам прямо сейчас," — сказал президент США.

Но отчего такая спешка? И какие цели собираются преследовать новейшие истребители и грандиозные линкоры? Ну, не гоняться же за венесуэльскими лодчонками в Карибском море.

На самом деле это, конечно, сигнал Китаю — обладателю самого большого ВМФ в мире. Не случайно за три дня до выступления Трампа в США одобрили новый пакет вооружений для Тайваня аж на 11 миллиардов долларов. Переложив украинскую статью расходов на Европу, Вашингтон начал вливать освободившиеся средства в противостояние с КНР.

Примерно в то же время в СМИ был слит черновик доклада Пентагона о китайской угрозе. Там говорится, что к концу 2027 года Пекин сможет "с помощью грубой силы захватить Тайвань", а американцы рискуют эту войну проиграть.

Совершенно неслучайно прозвучали в речи Трампа и отсылки к линкорам времен Второй мировой войны — именно они воевали с японцами в Тихом океане. Новейшие корабли, как предполагается, отправятся в тот же регион, только на войну с Китаем.

Сама идея противостояния двух тесно переплетенных экономик выглядит предельно странно. Однако европейская экономика зависела от России ничуть не меньше, чем США от Китая. Что не помешало нашим экс-партнерам наплевать на собственное благосостояние и с ногами влезть в украинский кризис.

Задача Вашингтона сегодня — хоть немного замедлить свой упадок, параллельно тормозя своих конкурентов. Поэтому военное противостояние с Китаем выглядит вполне логичным. Оно, кстати, не исключает и продолжения взаимной торговли с Пекином — европейцы ведь тоже, конфликтуя с нами, умудряются покупать наши углеводороды.

О быстрой победе США речи давно не идет. Во всех сценариях конфликта с Китаем американцы в конце концов проигрывают. Однако задача Вашингтона в другом — попытаться хоть на время взять под американский контроль Тайваньский пролив (главный торговый морской путь), а также затормозить развитие Китая, перегрузив его экономику военными расходами, а общество — неизбежными потерями. Это будет примерно такое же "стратегическое поражение", которое администрация Байдена безуспешно пыталась нанести России.

Военно-морской институт США два года назад расписал сценарий будущей войны. По расчетам американских аналитиков, она займет долгие годы и втянет в себя Японию, Южную Корею, Филиппины, Австралию и НАТО. Представители этих стран будут гибнуть в Тайваньском проливе, пока США будут раскочегаривать свой ВПК и добиваться экономического роста через мобилизацию, а сплочения общества — через образ врага.

План-капкан этот изобилует слабыми местами. Нет уверенности, что союзники США отправятся гибнуть за интересы Вашингтона. Непонятно, как не допустить перерастания конфликта в полномасштабную ядерную войну. Пока американские аналитики предполагают, что стороны могут обменяться тактическими ядерными ударами, но на этом почему-то остановятся.

Нет понимания, как выдержит военное противостояние экономика США. Во Вторую мировую войну страна вступала с нищим пролетариатом, который был рад работе за минимальную зарплату. Ныне ситуация противоположная. Как подсчитали в Центре стратегических и международных исследований, Китай сегодня производит основные вооружения в пять-шесть раз быстрее США, а их судостроительные мощности превышают американские в 230 раз. Это к вопросу о линкорах.

Сплочение общества против внешнего врага тоже сомнительно — слишком сильно изменилось американское общество с 1940-х. Оно расколото, атомизировано и обозлено на власть.