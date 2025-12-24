Рейтинг@Mail.ru
Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.12.2025 (обновлено: 08:07 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/pobeditel-2064090841.html
Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно
Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно - РИА Новости, 24.12.2025
Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно
Президент США анонсировал создание "Золотого флота" — грандиозных линкоров класса "Трамп". Нет, ну а что? Небоскреб "Трамп-башня" есть, бабочка "Дональд Трамп"... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T08:00:00+03:00
2025-12-24T08:07:00+03:00
в мире
аналитика
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
министерство обороны сша
центр стратегических и международных исследований
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064101015_0:15:1620:926_1920x0_80_0_0_62142efec6aa2c315d5bd4f9a493d9eb.jpg
https://ria.ru/20251223/nato-2063985919.html
https://ria.ru/20251218/konflikt-2062827489.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064101015_99:0:1552:1090_1920x0_80_0_0_63a69ef9e98b012510b9f1233d77119d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аналитика, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, министерство обороны сша, центр стратегических и международных исследований , нато, f-35
В мире, Аналитика, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Министерство обороны США, Центр стратегических и международных исследований , НАТО, F-35

Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Президент США анонсировал создание "Золотого флота" — грандиозных линкоров класса "Трамп". Нет, ну а что? Небоскреб "Трамп-башня" есть, бабочка "Дональд Трамп" тоже — так почему бы не быть "Трамп-линкору"?
Военный корабль будет таким же большим, как те, что сражались за США во время Второй мировой войны, но "в сто раз более мощным". Его оснастят корабельными пушками, ракетами (в том числе и ядерными), боевыми лазерами, рельсотронами, гиперзвуковым вооружением. Как говорится, полный фарш. В начале 2030-х запланировано построить до двадцати пяти таких линкоров, первым из них станет "Дерзкий".
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Сможет завалить". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 03:34
На той же встрече в Мар-а-Лаго с министром обороны и главой ВМФ Трамп анонсировал строительство новых заводов по производству самолетов F-35 и создание нового истребителя F-47. "Они нужны нам прямо сейчас," — сказал президент США.
Но отчего такая спешка? И какие цели собираются преследовать новейшие истребители и грандиозные линкоры? Ну, не гоняться же за венесуэльскими лодчонками в Карибском море.
На самом деле это, конечно, сигнал Китаю — обладателю самого большого ВМФ в мире. Не случайно за три дня до выступления Трампа в США одобрили новый пакет вооружений для Тайваня аж на 11 миллиардов долларов. Переложив украинскую статью расходов на Европу, Вашингтон начал вливать освободившиеся средства в противостояние с КНР.
Примерно в то же время в СМИ был слит черновик доклада Пентагона о китайской угрозе. Там говорится, что к концу 2027 года Пекин сможет "с помощью грубой силы захватить Тайвань", а американцы рискуют эту войну проиграть.
Совершенно неслучайно прозвучали в речи Трампа и отсылки к линкорам времен Второй мировой войны — именно они воевали с японцами в Тихом океане. Новейшие корабли, как предполагается, отправятся в тот же регион, только на войну с Китаем.
Сама идея противостояния двух тесно переплетенных экономик выглядит предельно странно. Однако европейская экономика зависела от России ничуть не меньше, чем США от Китая. Что не помешало нашим экс-партнерам наплевать на собственное благосостояние и с ногами влезть в украинский кризис.
Задача Вашингтона сегодня — хоть немного замедлить свой упадок, параллельно тормозя своих конкурентов. Поэтому военное противостояние с Китаем выглядит вполне логичным. Оно, кстати, не исключает и продолжения взаимной торговли с Пекином — европейцы ведь тоже, конфликтуя с нами, умудряются покупать наши углеводороды.
О быстрой победе США речи давно не идет. Во всех сценариях конфликта с Китаем американцы в конце концов проигрывают. Однако задача Вашингтона в другом — попытаться хоть на время взять под американский контроль Тайваньский пролив (главный торговый морской путь), а также затормозить развитие Китая, перегрузив его экономику военными расходами, а общество — неизбежными потерями. Это будет примерно такое же "стратегическое поражение", которое администрация Байдена безуспешно пыталась нанести России.
Военно-морской институт США два года назад расписал сценарий будущей войны. По расчетам американских аналитиков, она займет долгие годы и втянет в себя Японию, Южную Корею, Филиппины, Австралию и НАТО. Представители этих стран будут гибнуть в Тайваньском проливе, пока США будут раскочегаривать свой ВПК и добиваться экономического роста через мобилизацию, а сплочения общества — через образ врага.
План-капкан этот изобилует слабыми местами. Нет уверенности, что союзники США отправятся гибнуть за интересы Вашингтона. Непонятно, как не допустить перерастания конфликта в полномасштабную ядерную войну. Пока американские аналитики предполагают, что стороны могут обменяться тактическими ядерными ударами, но на этом почему-то остановятся.
Нет понимания, как выдержит военное противостояние экономика США. Во Вторую мировую войну страна вступала с нищим пролетариатом, который был рад работе за минимальную зарплату. Ныне ситуация противоположная. Как подсчитали в Центре стратегических и международных исследований, Китай сегодня производит основные вооружения в пять-шесть раз быстрее США, а их судостроительные мощности превышают американские в 230 раз. Это к вопросу о линкорах.
Сплочение общества против внешнего врага тоже сомнительно — слишком сильно изменилось американское общество с 1940-х. Оно расколото, атомизировано и обозлено на власть.
В целом война с Китаем — плохой вариант для Вашингтона. Но проблема США в том, что хороших вариантов для них на текущий момент вообще не просматривается.
Солдат армии Тайланда - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Эксперт предрек новый фронт противостояния между США и Китаем
18 декабря, 09:13
 
В миреАналитикаСШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампМинистерство обороны СШАЦентр стратегических и международных исследованийНАТОF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала