"Зеленский отказывается признать, что война с Россией проиграна. После своего краха в 1945 году Германия также была вынуждена уступить обширные бывшие немецкие территории на востоке. Так бывает, когда проигрываешь. Зеленскому следует быстро отступить, иначе территориальные потери станут еще более тяжелыми", — резюмировал Cord N.