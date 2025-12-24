Рейтинг@Mail.ru
Мирный план Зеленского по Украине вызвал переполох в Германии - РИА Новости, 24.12.2025
16:52 24.12.2025
Мирный план Зеленского по Украине вызвал переполох в Германии
Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают опубликованный Владимиром Зеленским мирный план по завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 24.12.2025
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Германия, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине

Мирный план Зеленского по Украине вызвал переполох в Германии

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают опубликованный Владимиром Зеленским мирный план по завершению конфликта на Украине.
"Эта ситуация так больше не может продолжаться. Украина должна наконец уступить территории, на которых всегда проживали этнические русские", — написала Marion G.
"Зеленский может предлагать все, что хочет. Победитель определяет условия мирного договора", — отметил Callixtus.
"Конечно же ответом на это будет "нет", поскольку редко когда предполагаемые проигравшие в войне могут определять условия", — подчеркнул Otto K.
"С этим "планом" вновь стало ясно, что Зеленский и его европейские спонсоры не хотят мира. Это ведущая к эскалации бумажка, которую Россия не может принять", — указал Arne D.
"Зеленский отказывается признать, что война с Россией проиграна. После своего краха в 1945 году Германия также была вынуждена уступить обширные бывшие немецкие территории на востоке. Так бывает, когда проигрываешь. Зеленскому следует быстро отступить, иначе территориальные потери станут еще более тяжелыми", — резюмировал Cord N.
Как в среду сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что проект Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является бегством от реальности.
Заголовок открываемого материала