Предложенный Киевом план не включает снятие санкций с России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
12:22 24.12.2025 (обновлено: 12:29 24.12.2025)
Предложенный Киевом план не включает снятие санкций с России, пишут СМИ
Предложенный Киевом проект по урегулированию конфликта не включает пункт о снятии санкций с РФ, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 24.12.2025
киев, россия, владимир зеленский, владимир путин
Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложенный Киевом проект по урегулированию конфликта не включает пункт о снятии санкций с РФ, сообщает агентство Укринформ.
"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций", - приводит агентство слова Владимира Зеленского.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
СМИ: предложенный Киевом план не включает политику ненападения на Россию
КиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
