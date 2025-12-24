https://ria.ru/20251224/plan-2064298154.html
Публикуемый СМИ проект украинского плана предполагает членство Киева в ЕС
Публикуемый СМИ проект украинского плана предполагает членство Киева в ЕС
Публикуемый украинским агентством "Укринформ" и предложенный Киевом проект плана по урегулированию предполагает членство Украины в Евросоюзе. РИА Новости, 24.12.2025
Публикуемый СМИ проект плана предполагает членство Украины в ЕС