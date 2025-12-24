Рейтинг@Mail.ru
Публикуемый СМИ проект украинского плана предполагает членство Киева в ЕС
24.12.2025
Публикуемый СМИ проект украинского плана предполагает членство Киева в ЕС
Публикуемый СМИ проект украинского плана предполагает членство Киева в ЕС
Публикуемый украинским агентством "Укринформ" и предложенный Киевом проект плана по урегулированию предполагает членство Украины в Евросоюзе. РИА Новости, 24.12.2025
Публикуемый СМИ проект украинского плана предполагает членство Киева в ЕС

Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Публикуемый украинским агентством "Укринформ" и предложенный Киевом проект плана по урегулированию предполагает членство Украины в Евросоюзе.
"Украина станет членом ЕС в определенное конкретное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы", - говорится в публикации.
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
СМИ: в предложенном Киевом плане нет обязательства не вступать в НАТО
