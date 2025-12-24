Рейтинг@Mail.ru
СМИ: предложенный Киевом план не конкретизирует статус русского языка - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 24.12.2025 (обновлено: 11:52 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/plan-2064297856.html
СМИ: предложенный Киевом план не конкретизирует статус русского языка
СМИ: предложенный Киевом план не конкретизирует статус русского языка - РИА Новости, 24.12.2025
СМИ: предложенный Киевом план не конкретизирует статус русского языка
Публикуемый украинскими СМИ проект плана по урегулированию, предложенный Киевом, не содержит конкретики о статусе русского языка. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:45:00+03:00
2025-12-24T11:52:00+03:00
киев
евросоюз
еврокомиссия
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
https://ria.ru/20251224/plan-2064298154.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, россия
Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Украина, Россия
СМИ: предложенный Киевом план не конкретизирует статус русского языка

Предложенный Киевом план не содержит конкретики о статусе русского языка

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Публикуемый украинскими СМИ проект плана по урегулированию, предложенный Киевом, не содержит конкретики о статусе русского языка.
"Обе страны обязуются внедрять образовательные программы, способствующие пониманию и терпимости... Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств", - приводит телеканал ТСН один из пунктов плана.
Как считает телеканал, этот пункт подразумевает статус русского языка на Украине, однако от Владимира Зеленского на этот счет уточнений не было.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Публикуемый СМИ проект украинского плана предполагает членство Киева в ЕС
Вчера, 11:45
 
КиевЕвросоюзЕврокомиссияВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала