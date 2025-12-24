"Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, Путину не нужно развязывать полномасштабный мировой конфликт против НАТО" — так министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал заявление генсекретаря НАТО Марка Рютте.

Тот, в свою очередь, полторы недели назад призывал европейцев готовиться к войне, которую пережили их "прабабушки и прадедушки".

Неожиданное возражение. И оно становится еще более неожиданным, если вспомнить, что сам Писториус еще недавно говорил о том, что минувшее лето окажется, возможно, последним мирным для европейцев.

Объяснить такую внезапную смену риторики непросто. Возможно, Писториуса похитили российские спецслужбы и заменили его двойником. Но мы поищем более рациональные объяснения этому прозрению.

На что стоит обратить внимание? Милитаристская повестка из речей главы немецкого военного ведомства никуда не делась. Он по-прежнему говорит о том, что школьникам нужно запомнить это время как, вероятно, лучшее в их жизни. Продолжает настаивать на необходимости возрождения бундесвера как самой сильной армии Европы . Даже риторика о попытках России "развалить НАТО изнутри" никуда не делась.

Конечно, причина таких откровений может быть до неприличия шкурной. Писториус понимает, как стремительно падает к смешной отметке в 20 процентов рейтинг канцлера Мерца из ХДС , видит, как народ выходит на протесты против военных реформ, замечает, как главу правительства освистывают в Магдебурге. И потому пытается подстелить соломки на случай политического кризиса, чтобы потом можно было отмежеваться: дескать, мы в СДПГ уже тогда критиковали воинственный курс Мерца, хотя и были с ним в коалиции.

Сам министр в том же интервью прямо признает, что у партий есть серьезные разногласия.

Но, думается, электоральной борьбой перечень причин не исчерпывается.

Саммит в Брюсселе , состоявшийся на прошлой неделе, стал серьезным ударом для всех разжигателей войны в Европе. В четверг казалось, что немцы Мерц и фон дер Ляйен сумеют принудить членов ЕС к тому, чтобы использовать российские золотовалютные резервы для поддержки Украины . И отказ других стран Евросоюза пойти на такой шаг шокировал их. Оказывается, не все готовы к эскалации конфликта с Москвой

Стоит добавить сюда и тревожащие европейцев сигналы из Вашингтона. Дональд Трамп стремится положить конец конфликту, признает НАТО обузой для Америки и открыто говорит о том, что США не заинтересованы в том, чтобы дальше за свой счет обеспечивать безопасность Европы. И в условиях, когда велик риск остаться один на один с Россией, разжигать войну ой как не хочется.

На континенте первым это понял Макрон, который неожиданно заявил, что диалог с Москвой необходимо возобновить. Возможно, для Писториуса такая мысль кажется слишком смелой, но сейчас он хотя бы готов воздержаться от разговора о неизбежной войне. Сдержанный, но прогресс.

Что же касается его заявлений о "стремлении разрушить НАТО изнутри", то стоит отметить вот что.

Мы действительно предпочли бы жить в мире без НАТО. Альянс создавался как угроза Советскому Союз. СССР распался, но вместо того, чтобы выстраивать новые отношения с новой Россией, блок продолжал враждебную деятельность против Москвы. В Кремле неоднократно предлагали: примите и нас в НАТО, тогда мы не будем опасаться за собственную безопасность. В ответ там разве что у виска не крутили.

Именно действия альянса впоследствии привели к войне на Украине. И для России — на фоне стремления "западных партнеров" к ее дезинтеграции и отсутствия с их стороны какой-либо реакции на предложения сформировать новую архитектуру безопасности — желать обрушения НАТО абсолютно логично.

Но, как бы парадоксально это ни звучало, такое стремление адекватно и для самих членов военного блока. Он давно перестал быть для них гарантией безопасности и стал источником проблем. Для всех.

И для Германии в первую очередь. Из европейских стран она дороже других заплатила за конфликт на Украине. Это выражается и в расходах на помощь Киеву , и в самооскопленной экономике, которая, лишившись доступа к российским энергоресурсам, переживает деиндустриализацию и рискует столкнуться с рецессией.

Президент на прямой линии подчеркнул: "Объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали бы друг с другом".

Для этого европейцам лишь нужно мужество признать, что сотрудничество с Россией — в их интересах. И начать его выстраивать с гарантий безопасности друг для друга. Москва к этому готова.