"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
08:00 24.12.2025
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
"Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, Путину не нужно развязывать полномасштабный мировой конфликт против НАТО" — так министр обороны Германии Борис... РИА Новости, 24.12.2025
Давид Нармания
Давид Нармания
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией

"Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, Путину не нужно развязывать полномасштабный мировой конфликт против НАТО" — так министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал заявление генсекретаря НАТО Марка Рютте.
Тот, в свою очередь, полторы недели назад призывал европейцев готовиться к войне, которую пережили их "прабабушки и прадедушки".
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Сможет завалить". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 03:34
Неожиданное возражение. И оно становится еще более неожиданным, если вспомнить, что сам Писториус еще недавно говорил о том, что минувшее лето окажется, возможно, последним мирным для европейцев.
Объяснить такую внезапную смену риторики непросто. Возможно, Писториуса похитили российские спецслужбы и заменили его двойником. Но мы поищем более рациональные объяснения этому прозрению.
На что стоит обратить внимание? Милитаристская повестка из речей главы немецкого военного ведомства никуда не делась. Он по-прежнему говорит о том, что школьникам нужно запомнить это время как, вероятно, лучшее в их жизни. Продолжает настаивать на необходимости возрождения бундесвера как самой сильной армии Европы. Даже риторика о попытках России "развалить НАТО изнутри" никуда не делась.
Конечно, причина таких откровений может быть до неприличия шкурной. Писториус понимает, как стремительно падает к смешной отметке в 20 процентов рейтинг канцлера Мерца из ХДС, видит, как народ выходит на протесты против военных реформ, замечает, как главу правительства освистывают в Магдебурге. И потому пытается подстелить соломки на случай политического кризиса, чтобы потом можно было отмежеваться: дескать, мы в СДПГ уже тогда критиковали воинственный курс Мерца, хотя и были с ним в коалиции.
Сам министр в том же интервью прямо признает, что у партий есть серьезные разногласия.
Но, думается, электоральной борьбой перечень причин не исчерпывается.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Карлсон рассказал, почему Россия и США оказались в состоянии войны
Вчера, 01:47
Саммит в Брюсселе, состоявшийся на прошлой неделе, стал серьезным ударом для всех разжигателей войны в Европе. В четверг казалось, что немцы Мерц и фон дер Ляйен сумеют принудить членов ЕС к тому, чтобы использовать российские золотовалютные резервы для поддержки Украины. И отказ других стран Евросоюза пойти на такой шаг шокировал их. Оказывается, не все готовы к эскалации конфликта с Москвой.
Стоит добавить сюда и тревожащие европейцев сигналы из Вашингтона. Дональд Трамп стремится положить конец конфликту, признает НАТО обузой для Америки и открыто говорит о том, что США не заинтересованы в том, чтобы дальше за свой счет обеспечивать безопасность Европы. И в условиях, когда велик риск остаться один на один с Россией, разжигать войну ой как не хочется.
На континенте первым это понял Макрон, который неожиданно заявил, что диалог с Москвой необходимо возобновить. Возможно, для Писториуса такая мысль кажется слишком смелой, но сейчас он хотя бы готов воздержаться от разговора о неизбежной войне. Сдержанный, но прогресс.
Что же касается его заявлений о "стремлении разрушить НАТО изнутри", то стоит отметить вот что.
Мы действительно предпочли бы жить в мире без НАТО. Альянс создавался как угроза Советскому Союз. СССР распался, но вместо того, чтобы выстраивать новые отношения с новой Россией, блок продолжал враждебную деятельность против Москвы. В Кремле неоднократно предлагали: примите и нас в НАТО, тогда мы не будем опасаться за собственную безопасность. В ответ там разве что у виска не крутили.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Кремле прокомментировали слова Рютте о подготовке к войне с Россией
14 декабря, 13:02
Именно действия альянса впоследствии привели к войне на Украине. И для России — на фоне стремления "западных партнеров" к ее дезинтеграции и отсутствия с их стороны какой-либо реакции на предложения сформировать новую архитектуру безопасности — желать обрушения НАТО абсолютно логично.
Но, как бы парадоксально это ни звучало, такое стремление адекватно и для самих членов военного блока. Он давно перестал быть для них гарантией безопасности и стал источником проблем. Для всех.
И для Германии в первую очередь. Из европейских стран она дороже других заплатила за конфликт на Украине. Это выражается и в расходах на помощь Киеву, и в самооскопленной экономике, которая, лишившись доступа к российским энергоресурсам, переживает деиндустриализацию и рискует столкнуться с рецессией.
Президент на прямой линии подчеркнул: "Объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали бы друг с другом".
Для этого европейцам лишь нужно мужество признать, что сотрудничество с Россией — в их интересах. И начать его выстраивать с гарантий безопасности друг для друга. Москва к этому готова.
Готова ли сама Европа? На этот вопрос предстоит ответить Писториусу и его коллегам. И возможно, лучшие времена для немецких школьников еще впереди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа доигралась: Россия готова к войне с НАТО
18 декабря, 08:00
 
Россия Европа Москва Борис Писториус Марк Рютте НАТО ХДС/ХСС Евросоюз Дональд Трамп Аналитика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
