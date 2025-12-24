Пискарев оценил работу главы Верховного суда Краснова

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Опыт председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова помогает ему в руководстве, придавая решениям ВС РФ глубину и взвешенность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Краснову в среду исполнилось 50 лет.

"Игоря Викторовича Краснова я знаю по совместной работе в Следственном комитете России . Сегодня я вижу, как ему помогает богатый опыт, накопленный за годы следственной работы и службы в Генеральной прокуратуре", - сказал Пискарев

Он добавил, что Краснов - не просто талантливый следователь, но и яркая личность, сочетающая в себе высокую порядочность и духовность.

"Большую часть жизни он посвятил борьбе за правду и справедливость. Не случайно ему доверяли расследование самых сложных и многоэпизодных дел: от резонансных преступлений против личности, убийств, до масштабных антикоррупционных расследований. Этот весьма ценный опыт сегодня помогает ему в руководстве Верховным Судом, придавая его решениям глубину и взвешенность", - добавил депутат.

По словам Пискарева, несмотря на то что Краснов возглавляет Верховный Суд всего несколько месяцев, уже заметно активизировалась работа в сфере судебного надзора, анализа судебной практики и разработки разъяснений в интересах правосудия.