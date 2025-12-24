Рейтинг@Mail.ru
Пискарев оценил работу главы Верховного суда Краснова - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 24.12.2025 (обновлено: 08:24 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/piskarev-2064237194.html
Пискарев оценил работу главы Верховного суда Краснова
Пискарев оценил работу главы Верховного суда Краснова - РИА Новости, 24.12.2025
Пискарев оценил работу главы Верховного суда Краснова
Опыт председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова помогает ему в руководстве, придавая решениям ВС РФ глубину и взвешенность, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T08:17:00+03:00
2025-12-24T08:24:00+03:00
россия
игорь краснов
василий пискарев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730242_0:153:1920:1233_1920x0_80_0_0_1963149f089f0b6caa364d3d923c3a22.jpg
https://ria.ru/20251223/sud-2064042042.html
https://ria.ru/20250923/krasnov-2043699902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730242_118:0:1825:1280_1920x0_80_0_0_96efb4a0efbece082dd458e25a6c7d87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, василий пискарев, госдума рф
Россия, Игорь Краснов, Василий Пискарев, Госдума РФ
Пискарев оценил работу главы Верховного суда Краснова

Пискарев: опыт Краснова помогает ему в руководстве Верховным судом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Опыт председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова помогает ему в руководстве, придавая решениям ВС РФ глубину и взвешенность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Краснову в среду исполнилось 50 лет.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Краснов назвал работу пленума Верховного суда эффективной
Вчера, 11:55
"Игоря Викторовича Краснова я знаю по совместной работе в Следственном комитете России. Сегодня я вижу, как ему помогает богатый опыт, накопленный за годы следственной работы и службы в Генеральной прокуратуре", - сказал Пискарев.
Он добавил, что Краснов - не просто талантливый следователь, но и яркая личность, сочетающая в себе высокую порядочность и духовность.
"Большую часть жизни он посвятил борьбе за правду и справедливость. Не случайно ему доверяли расследование самых сложных и многоэпизодных дел: от резонансных преступлений против личности, убийств, до масштабных антикоррупционных расследований. Этот весьма ценный опыт сегодня помогает ему в руководстве Верховным Судом, придавая его решениям глубину и взвешенность", - добавил депутат.
По словам Пискарева, несмотря на то что Краснов возглавляет Верховный Суд всего несколько месяцев, уже заметно активизировалась работа в сфере судебного надзора, анализа судебной практики и разработки разъяснений в интересах правосудия.
"Это крайне важно для усиления роли суда в защите прав граждан и повышения доверия к судебной системе. От всей души желаю Игорю Викторовичу крепкого здоровья, стойкости духа и успехов в его благородном труде. Пусть его лучшие качества - профессионализм, принципиальность и преданность делу - и дальше служат укреплению судебной власти на благо нашей страны", - подчеркнул глава комитета ГД.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Краснов рассказал, что необходимо для развития судебной системы
23 сентября, 11:40
 
РоссияИгорь КрасновВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала