Пискарев оценил работу главы Верховного суда Краснова

Опыт председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова помогает ему в руководстве, придавая решениям ВС РФ глубину и взвешенность, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Опыт председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова помогает ему в руководстве, придавая решениям ВС РФ глубину и взвешенность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Игоря Викторовича Краснова я знаю по совместной работе в Следственном комитете России
. Сегодня я вижу, как ему помогает богатый опыт, накопленный за годы следственной работы и службы в Генеральной прокуратуре", - сказал Пискарев
Он добавил, что Краснов - не просто талантливый следователь, но и яркая личность, сочетающая в себе высокую порядочность и духовность.
"Большую часть жизни он посвятил борьбе за правду и справедливость. Не случайно ему доверяли расследование самых сложных и многоэпизодных дел: от резонансных преступлений против личности, убийств, до масштабных антикоррупционных расследований. Этот весьма ценный опыт сегодня помогает ему в руководстве Верховным Судом, придавая его решениям глубину и взвешенность", - добавил депутат.
По словам Пискарева, несмотря на то что Краснов возглавляет Верховный Суд всего несколько месяцев, уже заметно активизировалась работа в сфере судебного надзора, анализа судебной практики и разработки разъяснений в интересах правосудия.
"Это крайне важно для усиления роли суда в защите прав граждан и повышения доверия к судебной системе. От всей души желаю Игорю Викторовичу крепкого здоровья, стойкости духа и успехов в его благородном труде. Пусть его лучшие качества - профессионализм, принципиальность и преданность делу - и дальше служат укреплению судебной власти на благо нашей страны", - подчеркнул глава комитета ГД
