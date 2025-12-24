Рейтинг@Mail.ru
Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского - РИА Новости, 24.12.2025
13:10 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/peskov-2064325719.html
Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского
Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского - РИА Новости, 24.12.2025
Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал повторно отвечать на вопрос журналистов, ознакомилась ли Россия с мирным планом Владимира Зеленского,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:10:00+03:00
2025-12-24T13:10:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20251224/peskov-2064324522.html
россия
сша
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского

Песков не ответил на вопрос, ознакомилась ли Россия с мирным планом Зеленского

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал повторно отвечать на вопрос журналистов, ознакомилась ли Россия с мирным планом Владимира Зеленского, состоящим из 20 пунктов.
"Я уже отвечал на этот вопрос, поэтому не вижу смысла повторяться", - сказал Песков.
До этого он заявил, что не будет комментировать информацию по украинскому урегулированию, которую спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США.
Как отметил Песков, вести общение по урегулированию через СМИ нецелесообразно.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Дмитриев доложил Путину об итогах своей поездки в США, заявил Песков
Вчера, 13:03
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
