https://ria.ru/20251224/peskov-2064325719.html
Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского
Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского - РИА Новости, 24.12.2025
Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал повторно отвечать на вопрос журналистов, ознакомилась ли Россия с мирным планом Владимира Зеленского,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:10:00+03:00
2025-12-24T13:10:00+03:00
2025-12-24T13:10:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20251224/peskov-2064324522.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского
Песков не ответил на вопрос, ознакомилась ли Россия с мирным планом Зеленского