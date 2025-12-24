Песков не стал повторно отвечать на вопрос о мирном плане Зеленского

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал повторно отвечать на вопрос журналистов, ознакомилась ли Россия с мирным планом Владимира Зеленского, состоящим из 20 пунктов.