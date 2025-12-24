Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
13:03 24.12.2025
Дмитриев доложил Путину об итогах своей поездки в США, заявил Песков
Дмитриев доложил Путину об итогах своей поездки в США, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2025
Дмитриев доложил Путину об итогах своей поездки в США, заявил Песков
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах и всех нюансах своей поездки в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий
россия
сша
кирилл дмитриев
владимир путин
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев доложил Путину об итогах своей поездки в США, заявил Песков

Песков: Дмитриев доложил Путину об итогах нюансах своей поездки в США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах и всех нюансах своей поездки в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал Песков журналистам.
