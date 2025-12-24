Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможности возобновления диалога с Францией - РИА Новости, 24.12.2025
12:53 24.12.2025 (обновлено: 13:05 24.12.2025)
Песков ответил на вопрос о возможности возобновления диалога с Францией
Песков ответил на вопрос о возможности возобновления диалога с Францией - РИА Новости, 24.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможности возобновления диалога с Францией
Кремль проинформирует о сигналах Франции по возобновлению диалога, когда это произойдёт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
франция, в мире, россия, дмитрий песков, европа, эммануэль макрон, владимир путин
Франция, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о возможности возобновления диалога с Францией

Песков: Кремль проинформирует о сигналах Франции по возобновлению диалога

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кремль проинформирует о сигналах Франции по возобновлению диалога, когда это произойдёт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на пресс-конференции по итогам Евросовета французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с российским лидером Владимиром Путиным и возобновить полноценный диалог с Россией.
"Когда это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получал ли Кремль сигналы со стороны Франции о возобновлении диалога.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе
23 декабря, 15:49
 
