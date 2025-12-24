https://ria.ru/20251224/peskov-2064320979.html
Песков ответил на вопрос о возможности возобновления диалога с Францией
Песков ответил на вопрос о возможности возобновления диалога с Францией - РИА Новости, 24.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможности возобновления диалога с Францией
Кремль проинформирует о сигналах Франции по возобновлению диалога, когда это произойдёт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможности возобновления диалога с Францией
Песков: Кремль проинформирует о сигналах Франции по возобновлению диалога