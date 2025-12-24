https://ria.ru/20251224/peskov-2064320865.html
США известна позиция России по урегулированию на Украине, заявил Песков
США известна позиция России по урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2025
США известна позиция России по урегулированию на Украине, заявил Песков
Все главные параметры позиции России по урегулированию на Украине хорошо известны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:53:00+03:00
2025-12-24T12:53:00+03:00
2025-12-24T12:59:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
мирный план сша по украине
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064288570.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, мирный план сша по украине, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Украина, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков
США известна позиция России по урегулированию на Украине, заявил Песков
Песков: позиция России по урегулированию на Украине хорошо известна США