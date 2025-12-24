Рейтинг@Mail.ru
США известна позиция России по урегулированию на Украине, заявил Песков
12:53 24.12.2025
США известна позиция России по урегулированию на Украине, заявил Песков
США известна позиция России по урегулированию на Украине, заявил Песков
Все главные параметры позиции России по урегулированию на Украине хорошо известны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
США известна позиция России по урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: позиция России по урегулированию на Украине хорошо известна США

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Все главные параметры позиции России по урегулированию на Украине хорошо известны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, как в Кремле относятся к недавним заявлениям постпреда Вашингтона в НАТО Мэттью Уиттакера о том, что США в рамках переговоров с Москвой стремятся понять, на что максимально готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта.
"Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
