Рейтинг@Mail.ru
Путин направил Захаровой поздравления с юбилеем - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 24.12.2025 (обновлено: 13:02 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/peskov-2064320558.html
Путин направил Захаровой поздравления с юбилеем
Путин направил Захаровой поздравления с юбилеем - РИА Новости, 24.12.2025
Путин направил Захаровой поздравления с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения, Кремль... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:52:00+03:00
2025-12-24T13:02:00+03:00
владимир путин
политика
россия
москва
мария захарова
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251224/zakharova--2064182429.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, россия, москва, мария захарова, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Путин направил Захаровой поздравления с юбилеем

Путин направил Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения, Кремль присоединяется к поздравлениям, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Могу сказать, что президент Путин отправил ей (Захаровой - ред.) поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям нашего президента", - сказал Песков журналистам.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Дипломатия в сочетании с ВКС творят чудеса". Яркие цитаты Марии Захаровой
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияМоскваМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала