https://ria.ru/20251224/peskov-2064320558.html
Путин направил Захаровой поздравления с юбилеем
Путин направил Захаровой поздравления с юбилеем - РИА Новости, 24.12.2025
Путин направил Захаровой поздравления с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения, Кремль... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:52:00+03:00
2025-12-24T12:52:00+03:00
2025-12-24T13:02:00+03:00
владимир путин
политика
россия
москва
мария захарова
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251224/zakharova--2064182429.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, москва, мария захарова, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Путин направил Захаровой поздравления с юбилеем
Путин направил Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения