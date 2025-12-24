Рейтинг@Mail.ru
На переговорах по Украине обсуждают четыре документа, заявил Уитакер - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 24.12.2025 (обновлено: 00:47 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/peregovory-2064208379.html
На переговорах по Украине обсуждают четыре документа, заявил Уитакер
На переговорах по Украине обсуждают четыре документа, заявил Уитакер - РИА Новости, 24.12.2025
На переговорах по Украине обсуждают четыре документа, заявил Уитакер
Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведут обсуждение четырех документов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T00:46:00+03:00
2025-12-24T00:47:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
стив уиткофф
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055734506_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_1c3d13adb9b21915bae63dc5499ad304.jpg
https://ria.ru/20251223/orban-2064033174.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055734506_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_dad74c7a81b1d7c977fd0b0782ecfe92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, европа, стив уиткофф, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Европа, Стив Уиткофф, НАТО, Мирный план США по Украине
На переговорах по Украине обсуждают четыре документа, заявил Уитакер

Уитакер: на переговорах по Украине обсуждают мирный план и гарантии безопасности

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведут обсуждение четырех документов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Сейчас на столе фактически находятся четыре документа. Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира. И все эти документы сейчас находятся в процессе переговоров в режиме реального времени", - сказал Уитакер в интервью Fox News.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Переговоры России и США по Украине могут завершиться миром, заявил Орбан
Вчера, 11:14
 
В миреСШАУкраинаЕвропаСтив УиткоффНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала