На переговорах по Украине обсуждают четыре документа, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведут обсуждение четырех документов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Сейчас на столе фактически находятся четыре документа. Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира. И все эти документы сейчас находятся в процессе переговоров в режиме реального времени", - сказал Уитакер в интервью Fox News.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.