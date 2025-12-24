Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кто в 2026 году выйдет на пенсию - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/pensiya-2064211450.html
В Госдуме рассказали, кто в 2026 году выйдет на пенсию
В Госдуме рассказали, кто в 2026 году выйдет на пенсию - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме рассказали, кто в 2026 году выйдет на пенсию
В 2026 году на страховую пенсию по старости на общих основаниях выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:28:00+03:00
2025-12-24T01:28:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735285775_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_9bafde0eab1b93c564db6e80b034ee71.jpg
https://ria.ru/20251223/pensii-2063988653.html
https://ria.ru/20250731/pensiya-2032489059.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735285775_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_78125f30239096445370d9c91bafc417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кто в 2026 году выйдет на пенсию

РИА Новости: на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года

© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В 2026 году на страховую пенсию по старости на общих основаниях выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В 2026 году на страховую пенсию по старости на общих основаниях выйдут женщины, которым в 2022 году исполнилось 55 лет, и мужчины, которым в тот год было 60. Соответственно, это женщины 1967 года рождения и мужчины, родившиеся в 1962-м", - сказал Нилов.
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
Вчера, 05:06
Он добавил, что с 2019 года - с момента старта пенсионной реформы по увеличению пенсионного возраста - действует норма, позволяющая выйти на пенсию на два года раньше закрепленного возраста при условии большого стажа работы: для женщин — это 37 лет и 42 для мужчин.
"То есть в 2026 году смогут также выйти на пенсию мужчины 1964 года рождения, если у них есть 42 года стажа. И женщины, родившиеся в 1969 году, - при стаже в 37 лет", - подчеркнул политик.
Нилов уточнил, что в этот страховой стаж входит только работа, период временной нетрудоспособности (больничный), а также с недавнего времени служба в армии и участие в СВО.
"Отмечу, что в 2027 году новых назначений пенсий по старости на общих основаниях не будет. А в 2028-м на пенсию выйдут те, кому в 2023 году исполнилось 55 и 60 лет - женщины и мужчины соответственно -, то есть граждане 1968 и 1963 годов рождения", - сказал глава думского комитета.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Эксперт объяснил, почему в 2025 году никто не вышел на пенсию по старости
31 июля, 02:30
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала