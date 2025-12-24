Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
06:17 24.12.2025
Владелец пекарни "Машенька" поднимет цены на продукцию
Владелец пекарни "Машенька" поднимет цены на продукцию - РИА Новости, 24.12.2025
Владелец пекарни "Машенька" поднимет цены на продукцию
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что перед Новым годом планирует поднять цены на продукцию в связи с грядущими... РИА Новости, 24.12.2025
Владелец пекарни "Машенька" поднимет цены на продукцию

РИА Новости: владелец пекарни "Машенька" поднимет цены перед Новым годом

Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что перед Новым годом планирует поднять цены на продукцию в связи с грядущими налоговыми изменениями.
"Популярность пройдет, а останутся местные жители, поэтому мы будем поднимать (цены - ред.) обязательно, но не в связи с этим событием замечательным, которое произошло, а в связи с грядущими налоговыми изменениями, то есть НДС нам надо будет как-то нивелировать и включать в продукцию", - сказал Максимов.
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным
20 декабря, 17:16
Он добавил, что рост цен в пекарне планируется 30 или 31 декабря.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, вопрос президенту РФ Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса задал предприниматель из Люберец Максимов. Он отметил, что на протяжении восьми лет до этого он пользовался патентной системой налогообложения, однако теперь ему как индивидуальному предпринимателю в условиях резкого изменения законодательства с нового года придется нанимать профессионального специалиста, что приведет к дополнительным издержкам.
Как отметил Путин в ходе прямой линии, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.
Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступают в силу в РФ с 1 января 2026 года. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
После прямой линии Путина с владельцем "Машеньки" связался Сбер
20 декабря, 19:50
 
