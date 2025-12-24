Владелец пекарни "Машенька" поднимет цены на продукцию

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что перед Новым годом планирует поднять цены на продукцию в связи с грядущими налоговыми изменениями.

"Популярность пройдет, а останутся местные жители, поэтому мы будем поднимать (цены - ред.) обязательно, но не в связи с этим событием замечательным, которое произошло, а в связи с грядущими налоговыми изменениями, то есть НДС нам надо будет как-то нивелировать и включать в продукцию", - сказал Максимов.

Он добавил, что рост цен в пекарне планируется 30 или 31 декабря.

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, вопрос президенту РФ Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса задал предприниматель из Люберец Максимов. Он отметил, что на протяжении восьми лет до этого он пользовался патентной системой налогообложения, однако теперь ему как индивидуальному предпринимателю в условиях резкого изменения законодательства с нового года придется нанимать профессионального специалиста, что приведет к дополнительным издержкам.

Как отметил Путин в ходе прямой линии, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.