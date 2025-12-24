Китайские специалисты высоко оценили условия содержания панд в России

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Делегация специалистов из Китая высоко оценила условия содержания больших панд в Московском зоопарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"С 20 по 22 декабря в Московском зоопарке с рабочим визитом находилась делегация ведущих китайских специалистов в области сохранения и изучения больших панд. Визит прошел в рамках реализации совместной программы по сохранению, исследованию и размножению этих уникальных животных. Целью визита стала инспекция условий содержания больших панд с детальным осмотром павильона "Фауна Китая", где проживают Жуи, Диндин и Катюша; а также развитие отношений с российскими коллегами и обмен профессиональным опытом... Китайские специалисты высоко оценили современное оснащение вольера и технические системы, включая водоподготовку и климат-контроль с выводом всех параметров на мониторы", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что также коллеги из КНР особо отметили наличие системы видеонаблюдения высокого качества с возможностью архивирования данных. Особое внимание специалисты из Китая уделили периоду разделения панды Катюши с ее мамой Диндин.
"Они заявили, что оно было сделано очень своевременно и четко, а 1 год и 8 месяцев – столько было детенышу в тот момент – хороший возраст для начала самостоятельной жизни", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что гостям также были подробно продемонстрированы процессы хранения бамбука и графики кормлений больших панд. Китайские коллеги положительно отозвались о разнообразии бамбука, поставляемого в Московский зоопарк, и отметили высокий уровень ведения документации.
"Также в рамках визита специалисты Московского зоопарка показали тренинг всех трех панд, в ходе которого продемонстрировали элементы обязательного ветеринарного контроля: осмотр, измерение температуры и давления, проведение УЗИ. Специалисты обсудили дальнейшие графики ветеринарных мероприятий и параметры ежедневного наблюдения за животными. Китайские эксперты отметили отличное физическое состояние всех панд и подчеркнули грамотную организацию тренинга бамбуковых медведей, где элементы идут от простых к более сложным", - уточнили в пресс-службе.
"Мы очень признательны китайским коллегам за их визит и объективную оценку нашей работы. Мы безмерно ценим оказанное доверие и сотрудничество с ведущими профильными организациями Китая в деле сохранения больших панд. В 2019 году в Московском зоопарке состоялась встреча лидеров двух стран, которая положила начало масштабной совместной работе. Результатом этой тесной кооперации стало рождение малышки Катюши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими китайскими партнерами, и очень внимательно относимся ко всем рекомендациям экспертов", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.
