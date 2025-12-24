Рейтинг@Mail.ru
Китайские специалисты высоко оценили условия содержания панд в России - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/pandy-2064233238.html
Китайские специалисты высоко оценили условия содержания панд в России
Китайские специалисты высоко оценили условия содержания панд в России - РИА Новости, 24.12.2025
Китайские специалисты высоко оценили условия содержания панд в России
Делегация специалистов из Китая высоко оценила условия содержания больших панд в Московском зоопарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T07:17:00+03:00
2025-12-24T07:17:00+03:00
китай
светлана акулова
московский зоопарк
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858299427_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_849cedccb76a5dc4831e7e1a6fb2149a.jpg
https://ria.ru/20251213/dindin-2061844850.html
https://ria.ru/20250824/katyusha-2037297570.html
https://ria.ru/20251001/panda-2045731277.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858299427_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8939a1dbd7e10e24dcf68dd5b237c8a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, светлана акулова, московский зоопарк, россия, общество
Китай, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Россия, Общество
Китайские специалисты высоко оценили условия содержания панд в России

РИА Новости: представители Китая высоко оценили условия содержания панд в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Большая панда в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Делегация специалистов из Китая высоко оценила условия содержания больших панд в Московском зоопарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"С 20 по 22 декабря в Московском зоопарке с рабочим визитом находилась делегация ведущих китайских специалистов в области сохранения и изучения больших панд. Визит прошел в рамках реализации совместной программы по сохранению, исследованию и размножению этих уникальных животных. Целью визита стала инспекция условий содержания больших панд с детальным осмотром павильона "Фауна Китая", где проживают Жуи, Диндин и Катюша; а также развитие отношений с российскими коллегами и обмен профессиональным опытом... Китайские специалисты высоко оценили современное оснащение вольера и технические системы, включая водоподготовку и климат-контроль с выводом всех параметров на мониторы", - рассказали в пресс-службе.
Панда Диндин радуется выпавшему снегу в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу
13 декабря, 14:44
В зоопарке отметили, что также коллеги из КНР особо отметили наличие системы видеонаблюдения высокого качества с возможностью архивирования данных. Особое внимание специалисты из Китая уделили периоду разделения панды Катюши с ее мамой Диндин.
"Они заявили, что оно было сделано очень своевременно и четко, а 1 год и 8 месяцев – столько было детенышу в тот момент – хороший возраст для начала самостоятельной жизни", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что гостям также были подробно продемонстрированы процессы хранения бамбука и графики кормлений больших панд. Китайские коллеги положительно отозвались о разнообразии бамбука, поставляемого в Московский зоопарк, и отметили высокий уровень ведения документации.
Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов
24 августа, 15:39
"Также в рамках визита специалисты Московского зоопарка показали тренинг всех трех панд, в ходе которого продемонстрировали элементы обязательного ветеринарного контроля: осмотр, измерение температуры и давления, проведение УЗИ. Специалисты обсудили дальнейшие графики ветеринарных мероприятий и параметры ежедневного наблюдения за животными. Китайские эксперты отметили отличное физическое состояние всех панд и подчеркнули грамотную организацию тренинга бамбуковых медведей, где элементы идут от простых к более сложным", - уточнили в пресс-службе.
"Мы очень признательны китайским коллегам за их визит и объективную оценку нашей работы. Мы безмерно ценим оказанное доверие и сотрудничество с ведущими профильными организациями Китая в деле сохранения больших панд. В 2019 году в Московском зоопарке состоялась встреча лидеров двух стран, которая положила начало масштабной совместной работе. Результатом этой тесной кооперации стало рождение малышки Катюши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими китайскими партнерами, и очень внимательно относимся ко всем рекомендациям экспертов", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.
Панда Катюша с подарками - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Москве панде вручили подарок в честь дня основания Китая
1 октября, 21:29
 
КитайСветлана АкуловаМосковский зоопаркРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала