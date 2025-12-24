Правительство направит в ГД новый пакет мер по борьбе с кибермошенниками

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ сегодня направит в Госдуму законопроект, предусматривающий меры по борьбе с кибермошенниками, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что законопроект расширяет механизмы реагирования на случай совершения подозрительных звонков, также совершенствуется процедура авторизации на едином портале "Госуслуг", вводится внесудебная блокировка так называемых фишинговых сайтов, которые создаются для обмана пользователей и кражи их персональных данных, как и интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.