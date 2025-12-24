https://ria.ru/20251224/paket-2064375274.html
Правительство направит в ГД новый пакет мер по борьбе с кибермошенниками
Правительство направит в ГД новый пакет мер по борьбе с кибермошенниками - РИА Новости, 24.12.2025
Правительство направит в ГД новый пакет мер по борьбе с кибермошенниками
Правительство РФ сегодня направит в Госдуму законопроект, предусматривающий меры по борьбе с кибермошенниками, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство направит в ГД новый пакет мер по борьбе с кибермошенниками
Правительство направит в ГД второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ сегодня направит в Госдуму законопроект, предусматривающий меры по борьбе с кибермошенниками, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня рассмотрим и направим в Госдуму
проект федерального закона, который содержит большой перечень системных мер и решений, в том числе регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и государственных органов с использованием платформы "Антифрод", - сказал Мишустин
на заседании правительства в среду.
Он отметил, что законопроект расширяет механизмы реагирования на случай совершения подозрительных звонков, также совершенствуется процедура авторизации на едином портале "Госуслуг", вводится внесудебная блокировка так называемых фишинговых сайтов, которые создаются для обмана пользователей и кражи их персональных данных, как и интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.