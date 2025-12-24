https://ria.ru/20251224/overchuk-2064263134.html
Российская экономика развернулась на Восток, заявил Оверчук
восток
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Российская экономика развернулась на Восток, уже около 87% торговли идет с незападными странами, тогда как 5-6 лет назад этот показатель был на уровне 40%, заявил
российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Происходит сдвиг (российской - ред.) экономики на Восток
, в сторону Глобального Юга, в сторону развивающихся рынков. За последние 5-6 лет наша экономика развернулась на Восток. И сегодня порядка 87% нашей торговли в физическом выражении осуществляется с незападными странами", - заявил Оверчук
в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, всего лишь 5-6 лет назад этот показатель был в районе 40%.
"Это говорит о том, что наш бизнес адаптировался, переориентировался. Переориентировалась наша транспортная система, логистика, финансы. Сегодня мы действительно находимся в совершенно новых условиях и чувствуем себя достаточно комфортно, потому что мы работаем с теми партнерами, которые хотят с нами работать", - отметил Оверчук.