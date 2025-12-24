Российская экономика развернулась на Восток, заявил Оверчук

По его словам, всего лишь 5-6 лет назад этот показатель был в районе 40%.

"Это говорит о том, что наш бизнес адаптировался, переориентировался. Переориентировалась наша транспортная система, логистика, финансы. Сегодня мы действительно находимся в совершенно новых условиях и чувствуем себя достаточно комфортно, потому что мы работаем с теми партнерами, которые хотят с нами работать", - отметил Оверчук.