Российская экономика развернулась на Восток, заявил Оверчук
10:41 24.12.2025 (обновлено: 10:50 24.12.2025)
Российская экономика развернулась на Восток, заявил Оверчук
экономика, восток, алексей оверчук
Экономика, Восток, Алексей Оверчук
Российская экономика развернулась на Восток, заявил Оверчук

Оверчук: российская экономика развернулась на Восток

Алексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская экономика развернулась на Восток, уже около 87% торговли идет с незападными странами, тогда как 5-6 лет назад этот показатель был на уровне 40%, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Происходит сдвиг (российской - ред.) экономики на Восток, в сторону Глобального Юга, в сторону развивающихся рынков. За последние 5-6 лет наша экономика развернулась на Восток. И сегодня порядка 87% нашей торговли в физическом выражении осуществляется с незападными странами", - заявил Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, всего лишь 5-6 лет назад этот показатель был в районе 40%.
"Это говорит о том, что наш бизнес адаптировался, переориентировался. Переориентировалась наша транспортная система, логистика, финансы. Сегодня мы действительно находимся в совершенно новых условиях и чувствуем себя достаточно комфортно, потому что мы работаем с теми партнерами, которые хотят с нами работать", - отметил Оверчук.
В ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук
11 декабря, 18:28
В ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук
11 декабря, 18:28
 
Экономика Восток Алексей Оверчук
 
 
