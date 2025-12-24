https://ria.ru/20251224/otravlenie-2064469184.html
Арестовали гендиректора пансионата в Видном, где отправились люди
Арестовали гендиректора пансионата в Видном, где отправились люди - РИА Новости, 24.12.2025
Арестовали гендиректора пансионата в Видном, где отправились люди
Видновский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора пансионата, где отравились постояльцы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Видновский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора пансионата, где отравились постояльцы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал Паршиковой Н.Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, а именно на один месяц 27 суток, то есть до 19 февраля 2026 года", - рассказали в пресс-службе.
Женщине вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
По данным следствия, с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток. Всего же в пансионате находились 73 человека. По предварительным данным исследования, у заболевших выявлены признаки шигеллеза, уточняли в прокуратуре Подмосковья.
В пресс-службе суда добавили, что из-за пищевого отравления умерли пожилые люди 1932, 1938, 1941 и 1946 годов рождения.