Иностранные спецслужбы следят за "Орешником", заявил глава КГБ Белоруссии - РИА Новости, 24.12.2025
16:14 24.12.2025
Иностранные спецслужбы следят за "Орешником", заявил глава КГБ Белоруссии
в мире
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
москва
в мире, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Иностранные спецслужбы следят за "Орешником", заявил глава КГБ Белоруссии

Тертель: зарубежные спецслужбы следят за размещенными в Белоруссии "Орешником"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРакетный комплекс
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ракетный комплекс. Архивное фото
МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Иностранные спецслужбы активно мониторят ситуацию с размещением в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) и новейшего ракетного комплекса "Орешник", сообщил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель.
"Иностранные спецслужбы проводят очень масштабную работу, чтобы мониторить ситуацию. Мы прогнозировали такое развитие событий", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Министр обороны Белоруссии назвал причину размещения "Орешника" в стране
23 декабря, 17:32
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря заявил, что новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории страны и заступает на боевое дежурство.
В конце октября белорусский лидер сообщил, что Белоруссия заменила размещенное на ее территории ядерное оружие и завезла из России новейшее.
Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. В июне того же года российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Лукашенко дал главе КГБ поручения по вопросам отношений с Польшей
Вчера, 12:20
 
В миреБелоруссияРоссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
