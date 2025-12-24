Иностранные спецслужбы следят за "Орешником", заявил глава КГБ Белоруссии

МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Иностранные спецслужбы активно мониторят ситуацию с размещением в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) и новейшего ракетного комплекса "Орешник", сообщил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель.
"Иностранные спецслужбы проводят очень масштабную работу, чтобы мониторить ситуацию. Мы прогнозировали такое развитие событий", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря заявил, что новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории страны и заступает на боевое дежурство.
В конце октября белорусский лидер сообщил, что Белоруссия заменила размещенное на ее территории ядерное оружие и завезла из России новейшее.
Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. В июне того же года российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.