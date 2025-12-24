Рейтинг@Mail.ru
Глава РЭЦ Вероника Никишина награждена орденом Дружбы - РИА Новости, 24.12.2025
18:53 24.12.2025 (обновлено: 19:43 24.12.2025)
Глава РЭЦ Вероника Никишина награждена орденом Дружбы
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина удостоена ордена Дружбы, говорится в сообщении РЭЦ. РИА Новости, 24.12.2025
экономика
Экономика
Глава РЭЦ Вероника Никишина удостоена ордена Дружбы

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, получившая Орден Дружбы
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, получившая Орден Дружбы
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, получившая Орден Дружбы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина удостоена ордена Дружбы, говорится в сообщении РЭЦ.
"Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина удостоена Ордена Дружбы. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил ей награду на торжественной церемонии в Кремле", - сказано в сообщении.
Орденом Дружбы награждают за особые заслуги в укреплении мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за привлечение инвестиций в экономику России, за развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества и стратегического партнерства, а также за большой вклад в реализацию совместных крупных экономических и культурных проектов.
Российский экспортный центр не только отстаивает интересы российских компаний на зарубежных рынках, но и вносит значительный вклад в сближение народов, транслируя культурный код, который формирует положительный образ нашей страны за рубежом через программу продвижения отечественной продукции под единым национальным брендом "Сделано в России". Орден Дружбы – признание высоких результатов работы РЭЦ и заслуг его главы.
Вероника Никишина имеет многолетний опыт устранения торговых барьеров и защиты интересов отечественных компаний за рубежом. Она является признанным экспертом в вопросах координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и культурного обмена.
Глава РЭЦ 17 лет работала в Минэкономразвития России, была помощником первого заместителя председателя правительства Российской Федерации. С февраля 2016 года - член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии.
Генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина стала 10 февраля 2020 года.
Заголовок открываемого материала