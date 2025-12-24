Глава РЭЦ Вероника Никишина награждена орденом Дружбы

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина удостоена ордена Дружбы, говорится в сообщении РЭЦ.

"Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина удостоена Ордена Дружбы. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил ей награду на торжественной церемонии в Кремле", - сказано в сообщении.

Орденом Дружбы награждают за особые заслуги в укреплении мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за привлечение инвестиций в экономику России, за развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества и стратегического партнерства, а также за большой вклад в реализацию совместных крупных экономических и культурных проектов.

Российский экспортный центр не только отстаивает интересы российских компаний на зарубежных рынках, но и вносит значительный вклад в сближение народов, транслируя культурный код, который формирует положительный образ нашей страны за рубежом через программу продвижения отечественной продукции под единым национальным брендом "Сделано в России". Орден Дружбы – признание высоких результатов работы РЭЦ и заслуг его главы.

Вероника Никишина имеет многолетний опыт устранения торговых барьеров и защиты интересов отечественных компаний за рубежом. Она является признанным экспертом в вопросах координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и культурного обмена.

Глава РЭЦ 17 лет работала в Минэкономразвития России, была помощником первого заместителя председателя правительства Российской Федерации. С февраля 2016 года - член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии.