Канделаки поблагодарила Путина за орден Александра Невского
Канделаки поблагодарила Путина за орден Александра Невского - РИА Новости, 24.12.2025
Канделаки поблагодарила Путина за орден Александра Невского
Заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину после вручения ей ордена Александра Невского,
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину после вручения ей ордена Александра Невского, поблагодарила главу государства и пожелала ему здоровья.
Торжественная церемония вручения Путиным
государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля в среду. Канделаки удостоена ордена Александра Невского
.
"Многие люди, верующие люди, за вас сегодня молятся, потому что верующие люди хотят мира. И вы тот человек, который несет мир всему миру. Мы забыли эти слова - "миру мир", а они сегодня ключевые. Потому что, если нет мира во всем мире, то нет мира нигде. Владимир Владимирович, здоровья вам, здоровья нам всем. Потому что, если во всем мире верующие люди, которые хотят мира, за вас молятся, значит Россия
победит, и в мире будет мир", - сказала Канделаки
в ходе церемонии.
Она отметила, что получила гражданство России 25 лет назад в первый президентский срок Путина, и подчеркнула, что является гражданкой РФ "по убеждению, а не по рождению".
"Я с вами с самого начала Владимир Владимирович. И вот так иду по жизни многие годы под вашим руководством со своей любимой страной. Многие здесь выходят и говорят добрые слова в адрес своих родителей, потому что мы те, кем воспитали нас наши родители. Моей мама тоже, к сожалению, нет в живых. И она была ключевым человеком, который перевез меня в Россию. Дал мне первые возможности, чтобы я здесь училась. И сказал, что вы на самом деле не просто великий человек, а человек, который всегда будет заботиться о безопасности и мире в своей стране", - добавила Канделаки.