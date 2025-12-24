Канделаки поблагодарила Путина за орден Александра Невского

"Я с вами с самого начала Владимир Владимирович. И вот так иду по жизни многие годы под вашим руководством со своей любимой страной. Многие здесь выходят и говорят добрые слова в адрес своих родителей, потому что мы те, кем воспитали нас наши родители. Моей мама тоже, к сожалению, нет в живых. И она была ключевым человеком, который перевез меня в Россию. Дал мне первые возможности, чтобы я здесь училась. И сказал, что вы на самом деле не просто великий человек, а человек, который всегда будет заботиться о безопасности и мире в своей стране", - добавила Канделаки.