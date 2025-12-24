Рейтинг@Mail.ru
Канделаки поблагодарила Путина за орден Александра Невского - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/orden-2064443097.html
Канделаки поблагодарила Путина за орден Александра Невского
Канделаки поблагодарила Путина за орден Александра Невского - РИА Новости, 24.12.2025
Канделаки поблагодарила Путина за орден Александра Невского
Заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину после вручения ей ордена Александра Невского,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:39:00+03:00
2025-12-24T18:39:00+03:00
россия
тина канделаки (тинатин канделаки)
владимир путин
александр невский
газпром-медиа холдинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849185020_0:141:3004:1831_1920x0_80_0_0_69499f562c0e28e54ebfc62f823357a0.jpg
https://ria.ru/20251224/abdrazakov--2064437871.html
https://ria.ru/20251224/glava-2064442072.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849185020_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_07d650379b52a05a28f0681039625404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тина канделаки (тинатин канделаки), владимир путин, александр невский, газпром-медиа холдинг
Россия, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Владимир Путин, Александр Невский, Газпром-Медиа Холдинг
Канделаки поблагодарила Путина за орден Александра Невского

Канделаки поблагодарила Путина после вручения ей ордена Александра Невского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТина Канделаки
Тина Канделаки - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Тина Канделаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину после вручения ей ордена Александра Невского, поблагодарила главу государства и пожелала ему здоровья.
Торжественная церемония вручения Путиным государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля в среду. Канделаки удостоена ордена Александра Невского.
Певец Ильдар Абдразаков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Абдразаков поблагодарил Путина за доверие
Вчера, 18:19
"Многие люди, верующие люди, за вас сегодня молятся, потому что верующие люди хотят мира. И вы тот человек, который несет мир всему миру. Мы забыли эти слова - "миру мир", а они сегодня ключевые. Потому что, если нет мира во всем мире, то нет мира нигде. Владимир Владимирович, здоровья вам, здоровья нам всем. Потому что, если во всем мире верующие люди, которые хотят мира, за вас молятся, значит Россия победит, и в мире будет мир", - сказала Канделаки в ходе церемонии.
Она отметила, что получила гражданство России 25 лет назад в первый президентский срок Путина, и подчеркнула, что является гражданкой РФ "по убеждению, а не по рождению".
"Я с вами с самого начала Владимир Владимирович. И вот так иду по жизни многие годы под вашим руководством со своей любимой страной. Многие здесь выходят и говорят добрые слова в адрес своих родителей, потому что мы те, кем воспитали нас наши родители. Моей мама тоже, к сожалению, нет в живых. И она была ключевым человеком, который перевез меня в Россию. Дал мне первые возможности, чтобы я здесь училась. И сказал, что вы на самом деле не просто великий человек, а человек, который всегда будет заботиться о безопасности и мире в своей стране", - добавила Канделаки.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава АСИ поблагодарила Путина за наставничество
Вчера, 18:34
 
РоссияТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Владимир ПутинАлександр НевскийГазпром-Медиа Холдинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала