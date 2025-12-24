Рейтинг@Mail.ru
10:10 24.12.2025 (обновлено: 10:56 24.12.2025)
Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, указ об этом размещен... РИА Новости, 24.12.2025
Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГлава Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, указ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Краснова Игоря Викторовича - Председателя Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в документе.
Визит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Лаос - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса
12 декабря, 07:51
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
