https://ria.ru/20251224/orden-2064253781.html
Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 24.12.2025
Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, указ об этом размещен... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:10:00+03:00
2025-12-24T10:10:00+03:00
2025-12-24T10:56:00+03:00
политика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_0:126:3096:1868_1920x0_80_0_0_06a7775103f799320fe32fa2a0167e02.jpg
https://ria.ru/20251212/shoygu-2061569906.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c35d39a4007124bd1bf121572eb3cd7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени