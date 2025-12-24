Рейтинг@Mail.ru
13:44 24.12.2025 (обновлено: 13:45 24.12.2025)
Орбан допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе
Орбан допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе
Орбан допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе

Орбан не исключил, что 2025-й был последним мирным годом в Европе

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает, что 2025 год был последним мирным годом в Европе, и причиной является не конфликт на Украине, а упадок Западной Европы.
"Да, этого нельзя исключать", - сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, отвечая на вопрос, был ли 2025 последним мирным годом в Европе.
Орбан сообщил европейским лидерам плохие новости об Украине
23 декабря, 13:40
По его словам, в Европе 80 лет после окончания Второй мировой войны существовал страх нового военного конфликта, который может перерасти в ядерный, но "сейчас формируется совершенно новый мир".
"Кажется, что украинско-российская война представляет опасность эскалации, но это скорее следствие. Реальная причина – политический, экономический и социальный упадок Западной Европы. Этот процесс начался в середине 2000-х годов, а затем ускорился из-за плохой реакции на финансовый кризис. Двадцать лет назад экономические показатели ЕС и США были примерно на одном уровне. Сегодня Америка парит в небе, а Европа скатывается вниз. Бывший образцовый континент мира за несколько лет превратился в легкомысленного игрока", - отметил Орбан.
Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
"Прямо сейчас". Орбан сделал новое заявление об Украине
21 декабря, 13:05
 
