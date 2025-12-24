Опрос показал, считают ли украинцы Зеленского причастным к коррупции

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Более 90% жителей Украины оценивают уровень коррупции в стране как высокий, почти 40% считают, что Владимир Зеленский был частью коррупционной схемы в его окружении, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Исследование проводилось с 12 по 18 декабря методом личных интервью. Были опрошены две тысячи респондентов. Статистическая погрешность выборки - около 2,6%.

Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте SOCIS, 54,8% респондентов оценили уровень коррупции на Украине как очень высокий, 36,4% – как высокий, 6,6% - как средний, 0,8% - как низкий. Еще 1,5% затруднились ответить.

На вопрос, несет ли Зеленский ответственность за коррупцию в своем окружении, которую выявили антикоррупционные ведомства, 31,1% опрошенных ответили "да, и должен нести ответственность перед судом", 28,4% сказали, что он должен нести политическую ответственность и не имеет права баллотироваться на следующий срок, 30% считают, что доказательств его вины нет и он может баллотироваться снова,11,6% - не смогли ответить.

При этом 38,9% респондентов считают, что Зеленский является частью коррупционного процесса в верхушке власти на Украине, 29,3% - что он знал о коррупции, 18,8% - что он не знал о коррупции и не имеет к ней отношения, 13,% затруднились ответить.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.