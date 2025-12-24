Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, считают ли украинцы Зеленского причастным к коррупции - РИА Новости, 24.12.2025
22:43 24.12.2025
Опрос показал, считают ли украинцы Зеленского причастным к коррупции
Более 90% жителей Украины оценивают уровень коррупции в стране как высокий, почти 40% считают, что Владимир Зеленский был частью коррупционной схемы в его... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:43:00+03:00
2025-12-24T22:43:00+03:00
украина
Опрос показал, считают ли украинцы Зеленского причастным к коррупции

SOCIS: почти 40% украинцев считают Зеленского частью коррупционной схемы

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Более 90% жителей Украины оценивают уровень коррупции в стране как высокий, почти 40% считают, что Владимир Зеленский был частью коррупционной схемы в его окружении, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
Исследование проводилось с 12 по 18 декабря методом личных интервью. Были опрошены две тысячи респондентов. Статистическая погрешность выборки - около 2,6%.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича
18 декабря, 09:02
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте SOCIS, 54,8% респондентов оценили уровень коррупции на Украине как очень высокий, 36,4% – как высокий, 6,6% - как средний, 0,8% - как низкий. Еще 1,5% затруднились ответить.
На вопрос, несет ли Зеленский ответственность за коррупцию в своем окружении, которую выявили антикоррупционные ведомства, 31,1% опрошенных ответили "да, и должен нести ответственность перед судом", 28,4% сказали, что он должен нести политическую ответственность и не имеет права баллотироваться на следующий срок, 30% считают, что доказательств его вины нет и он может баллотироваться снова,11,6% - не смогли ответить.
При этом 38,9% респондентов считают, что Зеленский является частью коррупционного процесса в верхушке власти на Украине, 29,3% - что он знал о коррупции, 18,8% - что он не знал о коррупции и не имеет к ней отношения, 13,% затруднились ответить.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине
22 декабря, 19:26
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кумовство и коррупция при Зеленском грозят ему катастрофой, пишет Times
22 декабря, 11:15
 
