https://ria.ru/20251224/opros-2064211614.html
Рейтинг одобрения Трампа сохраняется на антирекордной отметке
Рейтинг одобрения Трампа сохраняется на антирекордной отметке - РИА Новости, 24.12.2025
Рейтинг одобрения Трампа сохраняется на антирекордной отметке
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа сохраняется на антирекордной отметке в 36%, следует из опроса компании Gallup. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:31:00+03:00
2025-12-24T01:31:00+03:00
2025-12-24T01:31:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джером пауэлл
марко рубио
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg
https://ria.ru/20251129/gallup-2058666561.html
https://ria.ru/20251211/tramp-2061281200.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_cead9aed1bbdff52867ead6f6fdbef9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, марко рубио, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Марко Рубио, Федеральная резервная система США
Рейтинг одобрения Трампа сохраняется на антирекордной отметке
Gallup: рейтинг одобрения Трампа остался на антирекордной отметке в 36 процентов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа сохраняется на антирекордной отметке в 36%, следует из опроса компании Gallup
.
"Стабильные 36% американцев одобряют работу Дональда Трампа
, включая 89% республиканцев, 25% независимых и 3% демократов. Рейтинг одобрения президента не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда он упал до минимума за его второй срок", - говорится в публикации на сайте компании по итогам опроса.
Примечательно, что самым популярным политическим лидером в США
, согласно опросу, является глава ФРС Джером Пауэлл
- его поддерживают 44% респондентов. На втором месте - госсекретарь США Марко Рубио
с 41% поддержки, третье место с 39% голосов между собой делят вице-президент Джей Ди Вэнс и министр здравоохранения Кеннеди-младший. Наименее популярный политик - лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер
, его поддерживают всего 28% опрошенных.
Из опроса также следует, что 48% американцев считают Трампа сильным и решительным лидером, 40% уверены, что он в состоянии провести необходимые для США изменения. Меньше всего респондентов (30%) уверены, что Трамп честен и заслуживает доверия.
Результаты опроса показывают, что только 24% американцев довольны тем, в каком направлении движется их страна.
Опрос проводился 1-15 декабря среди 1016 взрослых американцев. Погрешность составляет 4 процентных пункта.