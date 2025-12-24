Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг одобрения Трампа сохраняется на антирекордной отметке - РИА Новости, 24.12.2025
01:31 24.12.2025
Рейтинг одобрения Трампа сохраняется на антирекордной отметке
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа сохраняется на антирекордной отметке в 36%, следует из опроса компании Gallup. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:31:00+03:00
2025-12-24T01:31:00+03:00
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа сохраняется на антирекордной отметке в 36%, следует из опроса компании Gallup.
"Стабильные 36% американцев одобряют работу Дональда Трампа, включая 89% республиканцев, 25% независимых и 3% демократов. Рейтинг одобрения президента не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда он упал до минимума за его второй срок", - говорится в публикации на сайте компании по итогам опроса.
Примечательно, что самым популярным политическим лидером в США, согласно опросу, является глава ФРС Джером Пауэлл - его поддерживают 44% респондентов. На втором месте - госсекретарь США Марко Рубио с 41% поддержки, третье место с 39% голосов между собой делят вице-президент Джей Ди Вэнс и министр здравоохранения Кеннеди-младший. Наименее популярный политик - лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, его поддерживают всего 28% опрошенных.
Из опроса также следует, что 48% американцев считают Трампа сильным и решительным лидером, 40% уверены, что он в состоянии провести необходимые для США изменения. Меньше всего респондентов (30%) уверены, что Трамп честен и заслуживает доверия.
Результаты опроса показывают, что только 24% американцев довольны тем, в каком направлении движется их страна.
Опрос проводился 1-15 декабря среди 1016 взрослых американцев. Погрешность составляет 4 процентных пункта.
Заголовок открываемого материала