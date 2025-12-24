В Омской области увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов

Хоценко подписал указ, расширивший перечень сфер, в которых не смогут работать мигранты. Документ начнет действовать с 1 марта 2026 года. После этого в регионе запрещено будет трудоустраивать иностранцев трудовыми патентами в органы госуправления по обеспечению военной безопасности и обязательному соцобеспечению, а также связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром.