В Омской области увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов

Иностранцам с трудовым патентом в Омской области запретили работать в сферах, связанных с обеспечением электроэнергией, газом и паром, говорится в указе... РИА Новости, 24.12.2025
ОМСК, 24 дек - РИА Новости.
Иностранцам с трудовым патентом в Омской области запретили работать в сферах, связанных с обеспечением электроэнергией, газом и паром, говорится
в указе губернатора Виталия Хоценко, опубликованном на официальном портале правительства Омской области.
Хоценко подписал указ, расширивший перечень сфер, в которых не смогут работать мигранты. Документ начнет действовать с 1 марта 2026 года. После этого в регионе запрещено будет трудоустраивать иностранцев трудовыми патентами в органы госуправления по обеспечению военной безопасности и обязательному соцобеспечению, а также связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром.
"Хозяйствующим субъектам, осуществляющим экономическую деятельность по видам, указанным в пункте 1 настоящего указа, в течении трех месяцев со дня вступления настоящего указа, руководствуясь требованиями трудового законодательства, привести численность используемых ими иностранных работников в соответствии с запретом, установленным настоящим указом", – говорится в документе, опубликованном на портале правительства Омской области
.
Документ действует регионе с 2025 года. Иностранцев с трудовыми патентами уже запрещено привлекать к работе в здравоохранении, образовании, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, пассажирских перевозках, охоте, а также предоставлении социальных услуг. Всего для иностранцев закрыто трудоустройство в 21 сфере.