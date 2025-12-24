https://ria.ru/20251224/ombudsmen-2064328930.html
Омбудсмен ответил на вопрос о жалобах на прием передач в колонии Блиновской
РЯЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала жалоб на длительность процедуры оформления передач осужденным в ИК-1 региона, где отбывает наказание блогер Елена Блиновская.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Блиновскую
направили в колонию во Владимирской области
. Местное сетевое издание "Зебра-ТВ" сообщало, что родственники осужденных, отбывающих наказание в женской колонии №1 в поселке Головино, где находится и Блиновская, пожаловались, что по несколько часов стоят в очереди, чтобы оформить посылку.
"Обращений от осужденных и их родственников, законных представителей по поводу длительности процедуры передач ко мне не поступало", - ответила Романова на вопрос, не получала ли она жалоб от осужденных, отбывающих наказание в ИК-1, или их родственников относительно увеличения времени оформления и досмотра передач.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы
в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд
уменьшил срок до 4,5 лет.