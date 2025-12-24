Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен ответил на вопрос о жалобах на прием передач в колонии Блиновской - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/ombudsmen-2064328930.html
Омбудсмен ответил на вопрос о жалобах на прием передач в колонии Блиновской
Омбудсмен ответил на вопрос о жалобах на прием передач в колонии Блиновской - РИА Новости, 24.12.2025
Омбудсмен ответил на вопрос о жалобах на прием передач в колонии Блиновской
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала жалоб на длительность процедуры оформления... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:27:00+03:00
2025-12-24T13:27:00+03:00
происшествия
владимирская область
москва
елена блиновская
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_0:267:3079:1999_1920x0_80_0_0_95768506c41250a92bb8315d4f405e08.jpg
https://ria.ru/20251222/blinovskaja-2063840077.html
https://ria.ru/20251214/blinovskaja-2061983657.html
владимирская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_483186072a13bcd9ad2974e1c6ea54a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, москва, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, Владимирская область, Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд
Омбудсмен ответил на вопрос о жалобах на прием передач в колонии Блиновской

Омбудсмен Романова не получала жалоб на прием передач в колонии Блиновской

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала жалоб на длительность процедуры оформления передач осужденным в ИК-1 региона, где отбывает наказание блогер Елена Блиновская.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Блиновскую направили в колонию во Владимирской области. Местное сетевое издание "Зебра-ТВ" сообщало, что родственники осужденных, отбывающих наказание в женской колонии №1 в поселке Головино, где находится и Блиновская, пожаловались, что по несколько часов стоят в очереди, чтобы оформить посылку.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Компания мужа Блиновской должна ей почти сто миллионов рублей, признал суд
22 декабря, 14:14
"Обращений от осужденных и их родственников, законных представителей по поводу длительности процедуры передач ко мне не поступало", - ответила Романова на вопрос, не получала ли она жалоб от осужденных, отбывающих наказание в ИК-1, или их родственников относительно увеличения времени оформления и досмотра передач.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд уменьшил срок до 4,5 лет.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера привилегий в колонии
14 декабря, 17:10
 
ПроисшествияВладимирская областьМоскваЕлена БлиновскаяМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала