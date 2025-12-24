Омбудсмен ответил на вопрос о жалобах на прием передач в колонии Блиновской

РЯЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала жалоб на длительность процедуры оформления передач осужденным в ИК-1 региона, где отбывает наказание блогер Елена Блиновская.

"Обращений от осужденных и их родственников, законных представителей по поводу длительности процедуры передач ко мне не поступало", - ответила Романова на вопрос, не получала ли она жалоб от осужденных, отбывающих наказание в ИК-1, или их родственников относительно увеличения времени оформления и досмотра передач.