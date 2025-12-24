В Псковской области ограничили работу мобильного интернета

Рейтинг@Mail.ru
10:17 24.12.2025
Ограничения работы мобильного интернета в Псковской области сохраняются на фоне отмены беспилотной опасности, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 24.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета в Псковской области сохраняются на фоне отмены беспилотной опасности, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Псковской области отменен режим беспилотной опасности... Ограничения в работе интернета пока сохраняются! Прошу отнестись с пониманием - это решение всегда вынужденное и необходимое, это вопрос нашей с вами безопасности", – написал он в своем канале в Max.
Около 01.57 мск Ведерников сообщал об объявлении беспилотной опасности в регионе и возможном снижении качества связи.
