В Псковской области ограничили работу мобильного интернета
В Псковской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 24.12.2025
В Псковской области ограничили работу мобильного интернета
Ограничения работы мобильного интернета в Псковской области сохраняются на фоне отмены беспилотной опасности, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 24.12.2025
псковская область
михаил ведерников
безопасность
псковская область
Под Псковом сохраняются ограничения интернета после отмены беспилотной опасности