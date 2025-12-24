ОДКБ провела тренировку по локализации кризиса в Центральной Азии

https://www.odkb-csto.org/news/news_odkb/v-ramkakh-sovershenstvovaniya-krizisnogo-reagirovaniya-dezhurnye-smeny-otrabotali-sovmestnye-deystvi/#loadedМОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провела тренировку по локализации условной кризисной ситуации в одном из государств Центральноазиатского региона, сообщили в среду в Объединенном штабе ОДКБ.
"Двадцать четвертого декабря под руководством Объединенного штаба ОДКБ проведена совместная тренировка дежурных смен Центра кризисного реагирования ОДКБ, пунктов управления оборонных ведомств, министерств по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Согласно замыслу тренировки, отрабатывался комплекс мероприятий по локализации кризисной ситуации в одном из государств Центральноазиатского региона с применением Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - говорится в сообщении.
Как указали в организации, в ходе тренировки был отработан алгоритм совместных действий по нейтрализации экстремистских группировок, члены которых принимали активное участие в подготовке проведения диверсионных действий на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, дежурными сменами отработаны действия при вторжении вооруженных формирований на одном из участков государственной границы.
"Согласно замыслу тренировки, чрезвычайная ситуация сложилась в результате совершения террористического акта и сопровождалась масштабным разливом химически опасного вещества, что потребовало оперативного привлечения спасательных подразделений, локализации района и эвакуации населения", - добавили в штабе.
