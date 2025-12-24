Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ провела тренировку по локализации кризиса в Центральной Азии - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/odkb-2064439455.html
ОДКБ провела тренировку по локализации кризиса в Центральной Азии
ОДКБ провела тренировку по локализации кризиса в Центральной Азии - РИА Новости, 24.12.2025
ОДКБ провела тренировку по локализации кризиса в Центральной Азии
https://www.odkb-csto.org/news/news_odkb/v-ramkakh-sovershenstvovaniya-krizisnogo-reagirovaniya-dezhurnye-smeny-otrabotali-sovmestnye-deystvi/#loadedМОСКВА, 24... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:27:00+03:00
2025-12-24T18:27:00+03:00
в мире
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153019/95/1530199514_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_865a91c2d7d1c80d5d5a5f05e26b9e91.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060672835.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153019/95/1530199514_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_94a865e6e1dfc01f22bc5fe7f4f1caaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одкб
В мире, ОДКБ
ОДКБ провела тренировку по локализации кризиса в Центральной Азии

ОДКБ провела тренировку по локализации кризиса в одной из стран Центральной Азии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги стран-участниц учений ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
https://www.odkb-csto.org/news/news_odkb/v-ramkakh-sovershenstvovaniya-krizisnogo-reagirovaniya-dezhurnye-smeny-otrabotali-sovmestnye-deystvi/#loadedМОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провела тренировку по локализации условной кризисной ситуации в одном из государств Центральноазиатского региона, сообщили в среду в Объединенном штабе ОДКБ.
"Двадцать четвертого декабря под руководством Объединенного штаба ОДКБ проведена совместная тренировка дежурных смен Центра кризисного реагирования ОДКБ, пунктов управления оборонных ведомств, министерств по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Согласно замыслу тренировки, отрабатывался комплекс мероприятий по локализации кризисной ситуации в одном из государств Центральноазиатского региона с применением Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - говорится в сообщении.
Как указали в организации, в ходе тренировки был отработан алгоритм совместных действий по нейтрализации экстремистских группировок, члены которых принимали активное участие в подготовке проведения диверсионных действий на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, дежурными сменами отработаны действия при вторжении вооруженных формирований на одном из участков государственной границы.
"Согласно замыслу тренировки, чрезвычайная ситуация сложилась в результате совершения террористического акта и сопровождалась масштабным разливом химически опасного вещества, что потребовало оперативного привлечения спасательных подразделений, локализации района и эвакуации населения", - добавили в штабе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин назвал приоритеты ОДКБ
8 декабря, 20:22
 
В миреОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала