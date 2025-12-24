ОДКБ провела тренировку по локализации кризиса в Центральной Азии

Как указали в организации, в ходе тренировки был отработан алгоритм совместных действий по нейтрализации экстремистских группировок, члены которых принимали активное участие в подготовке проведения диверсионных действий на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, дежурными сменами отработаны действия при вторжении вооруженных формирований на одном из участков государственной границы.