На пляжах в Одессе увидели пятна, похожие на нефтяные
На пляжах Одессы обнаружили похожие на нефтяные пятна, заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 24.12.2025
На пляжах Одессы нашли нефтяные пятна и мертвых птиц
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На пляжах Одессы обнаружили похожие на нефтяные пятна, заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
"В районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, источник загрязнений еще не установлен. На место выехали все востребованные службы, в том числе экологи и коммунальщики.