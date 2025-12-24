Рейтинг@Mail.ru
На пляжах в Одессе увидели пятна, похожие на нефтяные - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/odessa-2064279242.html
На пляжах в Одессе увидели пятна, похожие на нефтяные
На пляжах в Одессе увидели пятна, похожие на нефтяные - РИА Новости, 24.12.2025
На пляжах в Одессе увидели пятна, похожие на нефтяные
На пляжах Одессы обнаружили похожие на нефтяные пятна, заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:16:00+03:00
2025-12-24T11:16:00+03:00
в мире
одесса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65fad4179bf721803b1dee52f24c960c.jpg
https://ria.ru/20230619/bomba-1879091186.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245366_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7823481a6e35456261e957dea9ad755a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса
В мире, Одесса
На пляжах в Одессе увидели пятна, похожие на нефтяные

На пляжах Одессы нашли нефтяные пятна и мертвых птиц

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПолуразрушенные железобетонные фрагменты дамбы Хаджибейского лимана в Одессе
Полуразрушенные железобетонные фрагменты дамбы Хаджибейского лимана в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Полуразрушенные железобетонные фрагменты дамбы Хаджибейского лимана в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На пляжах Одессы обнаружили похожие на нефтяные пятна, заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
"В районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, источник загрязнений еще не установлен. На место выехали все востребованные службы, в том числе экологи и коммунальщики.
Украинские военные на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
СВР: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"
19 июня 2023, 11:23
 
В миреОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала