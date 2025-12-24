Рейтинг@Mail.ru
Очередь на границе Калининграда и Польши отсутствует - РИА Новости, 24.12.2025
18:59 24.12.2025
Очередь на границе Калининграда и Польши отсутствует
Очередь на границе Калининграда и Польши отсутствует - РИА Новости, 24.12.2025
Очередь на границе Калининграда и Польши отсутствует
Очередь на границе Польши с Калининградской областью России полностью отсутствует, передает корреспондент РИА Новости на фоне сообщений о пробках на пункте... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
польша
россия
калининградская область
польша
россия
калининградская область
в мире, польша, россия, калининградская область
В мире, Польша, Россия, Калининградская область
Очередь на границе Калининграда и Польши отсутствует

РИА Новости: очередь на границе Калининграда с Польшей полностью отсутствует

Пункт пропуска "Мамоново-2 - Гжехотки" на российско-польской границе
Пункт пропуска Мамоново-2 - Гжехотки на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Пункт пропуска "Мамоново-2 - Гжехотки" на российско-польской границе. Архивное фото
ГЖЕХОТКИ (Польша), 24 дек – РИА Новости. Очередь на границе Польши с Калининградской областью России полностью отсутствует, передает корреспондент РИА Новости на фоне сообщений о пробках на пункте пропуска.
Тelegram-канал SHOT сообщал ранее, что на польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка.
В среду в единственном действующем пункте пропуска Гжехотки с польской стороны полностью отсутствует очередь.
Раз в несколько минут к пункту пропуска подъезжают автомобили, перед которыми практически сразу поднимают шлагбаум, и они въезжают в зону оформления. Кроме польских автомобилей границу в сторону России пересекают машины с номерными знаками Германии.
При этом на различных интернет-ресурсах до сих пор можно найти информацию о том, что время ожидания в Гжехотках составляет несколько часов. Представитель Пограничной стражи Польши, с которым удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, пояснил, что она не соответствует действительности.
Калининград - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Все сожжем". В Польше выступили с угрозами в адрес Калининграда
11 декабря, 15:27
 
