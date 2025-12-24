https://ria.ru/20251224/ochered-2064448607.html
Очередь на границе Калининграда и Польши отсутствует
Очередь на границе Польши с Калининградской областью России полностью отсутствует, передает корреспондент РИА Новости на фоне сообщений о пробках на пункте... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
