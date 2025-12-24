Каракас до Киева не доведет: обмен Мадуро на Зеленского не предлагать

Дональд Трамп усиливает давление на Венесуэлу — начался захват танкеров, перевозящих нефть из этой страны. Да, пока что это касается только тех судов, что находятся под американскими санкциями (это все равно не дает Вашингону право на пиратство), но эскалация очевидна: Трамп уже закрывал венесуэльское небо, объявлял венесуэльские власти "террористической организацией", теперь вот вводит морскую блокаду, требуя "вернуть украденную у американцев нефть". Цель Трампа ясна — как минимум он хочет капитуляции Николаса Мадуро с передачей большой части добычи и экспорта нефти американским компаниям, а как максимум — смены власти в Каракасе. Представить себе первый вариант невозможно, потому что он противоречил бы не только национальной гордости венесуэльцев, но и всем 27 годам правления чавистов. Некоторые уступки в плане допуска американцев в нефтянку, на которые готов пойти Мадуро, Трампа явно не устраивают — значит Вашингтон делает ставку на смену власти?

Да, но это не означает подготовки к войне. Прямое военное вторжение в Венесуэлу не принесет Трампу дивидендов — слишком дорого (в плане человеческих жизней американцев и репутационного ущерба для Штатов и лично Трампа), слишком долго (непонятно, как потом вывести войска), слишком непредсказуемо (а если после свержения Мадуро начнется партизанская война против установленной американцами власти и оккупационных войск). Поэтому Трамп хочет добиться своей цели точечными ударами — как экономическими (блокада тут важна), так и, в крайнем случае, военными (по военным базам, инфраструктуре и органам власти). По американской задумке, они должны привести к коллапсу власти — которую тут же подхватят местные оппозиционеры.

Реалистичность этого плана под огромным вопросом — и именно поэтому Трамп до сих пор не решился на переход к боевым ударам. Но кроме внутривенесуэльских неизвестных, есть ведь еще и внешнеполитические аспекты этого кризиса — и они имеют очень большое значение.

Венесуэла — важный союзник России и один из крупных поставщиков нефти в Китай. Для Москвы и Пекина падение режима Мадуро крайне нежелательно, тем более если смена власти в Венесуэле произойдет в результате американского давления-насилия. При этом защитить Мадуро по схеме Кубы 1962 года, то есть разместить там наше ядерное оружие, означало бы сорвать весь процесс налаживания диалога с Трампом. Не только по Украине, но и в целом. Получается, что Трамп ставит Москву перед патовой ситуацией — и сдавать Венесуэлу нельзя, и от переговоров с Вашингтоном отказываться неполезно? В этой ситуации Россию фактически заставляют выбирать между Украиной и Венесуэлой — с предсказуемым результатом, то есть выбором в пользу Украины.

Именно так воспринимают ситуацию некоторые аналитики, а некоторые даже идут дальше, предполагая наличие чуть ли не тайного плана "обмена Мадуро на Зеленского". То есть Штаты постепенно уступают нам Украину (перекладывая ее на европейцев, которые сами ее не потянут), а мы закрываем глаза, смиряемся с тем, что Венесуэла уходит под американцев. Персонально это выглядит так — устанавливается перемирие, подписывается соглашение о мирном урегулировании на Украине, после выборов уходит Зеленский и приходит настроенный на диалог с Россией президент, а в Венесуэле уходят чависты и Мадуро и приходит к власти проамериканская элита, передающая контроль над нефтянкой от России и Китая к США.

Схема мало того что фантастическая, так еще и неработающая.

Трампу Венесуэла, конечно, важнее Украины, и он бы с удовольствием провернул такую "сделку", вот только у него нет для нее активов. Путину, конечно, Украина важнее Венесуэлы, но он прекрасно знает, что дела так не делаются.

Трамп в любом случае уйдет с Украины — он в этом заинтересован. Но Трамп не может "сдать" Украину России, потому что европейцы пока еще не готовы признать свое поражение в битве за западную часть русского мира. Все, что Трамп может гарантированно предложить Путину, это отказ от эскалации на Украине, то есть Вашингтон не будет накачивать ее оружием и даже попробует принудить к перемирию, и отказ от эскалации санкций против России. Москву это устраивает, но отказываться в ответ на это от поддержки Каракаса она не будет.

Да, сейчас мы не можем позволить себе эскалацию отношений с Штатами из-за Венесуэлы, но отказ от резких военных демаршей (вроде размещения ядерного оружия) вовсе не равнозначен сдаче союзника. У России и Китая достаточно способов поддержки Мадуро — экономических, политических и поставками оружия. Да, в случае прямой американской агрессии Москва и Пекин не смогут военными способами защитить Каракас, однако одними ракетными ударами и бомбежками Мадуро не свергнешь, а вариант с наземным вторжением представляется практически нереальным (если же все-таки он, вопреки всему, реализуется, это нанесет огромный ущерб самим США).

То есть главный расчет России и Китая состоит в том, что у Трампа ничего не получится — на крайние меры он сам не решится, а санкции, блокада и даже точечные военные удары не приведут к падению власти Мадуро. Это не означает, что Путин и Си отдают инициативу в руки Трампа — тут скорее прием дзюдо, при котором энергия противника используется против него самого.

К тому же украинская и венесуэльская ситуации в принципе несопоставимы по своему значению — вопрос Украины является для России необсуждаемым, экзистенциальным. Мы просто не можем себе позволить отказаться от борьбы за восстановление единства русского мира — и не дадим Западу установить постоянный геополитический контроль над нашими историческими землями.