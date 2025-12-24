Рейтинг@Mail.ru
В Норильске возбудили дело о нецелевом расходовании 1,8 миллиарда рублей
11:40 24.12.2025
В Норильске возбудили дело о нецелевом расходовании 1,8 миллиарда рублей
В Норильске возбудили дело о нецелевом расходовании 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 24.12.2025
В Норильске возбудили дело о нецелевом расходовании 1,8 миллиарда рублей
Уголовное дело о нецелевом расходовании около 1,8 миллиарда рублей возбуждено в Норильске, деньги предназначались на ликвидацию свалок и объектов накопленного... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
норильск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
россия
красноярский край
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Норильске возбудили дело о нецелевом расходовании 1,8 миллиарда рублей

В Норильске возбудили дело о нецелевом расходовании 1,8 млрд рублей мэрией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Уголовное дело о нецелевом расходовании около 1,8 миллиарда рублей возбуждено в Норильске, деньги предназначались на ликвидацию свалок и объектов накопленного вреда, но были распределены сотрудниками администрации на другие мероприятия, в том числе на соцвыплаты и зарплату, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следственным отделом по городу Норильск… возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 2 статьей 285.1 УК РФ "нецелевое расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Красноярском крае экс-главу фонда ОМС обвинили в нецелевых расходах
20 августа, 15:34
По данным регионального СК, в 2023-2024 годах в бюджет Норильска поступило около 2,2 миллиарда рублей от организаций за загрязнение окружающей среды. На целевые деньги планировалось убрать 18 свалок общей площадью около 90 тысяч квадратных метров и 11 объектов накопленного вреда. Однако следствие установило, что сотрудники администрации организовали перераспределение целевых платежей в размере 1,8 миллиарда рублей на цели, не связанные с природоохранными мероприятиями, включая социальные выплаты и оплату труда.
Ведомство уточняет, что при проведении расследования устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за использование бюджетных средств, обстоятельства преступления, назначена судебно-экологическая экспертиза.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Красноярского края. По данным надзорного органа, виновным грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности.
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств
15 мая, 18:49
 
ПроисшествияНорильскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
