В Норильске возбудили дело о нецелевом расходовании 1,8 миллиарда рублей

КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Уголовное дело о нецелевом расходовании около 1,8 миллиарда рублей возбуждено в Норильске, деньги предназначались на ликвидацию свалок и объектов накопленного вреда, но были распределены сотрудниками администрации на другие мероприятия, в том числе на соцвыплаты и зарплату, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следственным отделом по городу Норильск… возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 2 статьей 285.1 УК РФ "нецелевое расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным регионального СК, в 2023-2024 годах в бюджет Норильска поступило около 2,2 миллиарда рублей от организаций за загрязнение окружающей среды. На целевые деньги планировалось убрать 18 свалок общей площадью около 90 тысяч квадратных метров и 11 объектов накопленного вреда. Однако следствие установило, что сотрудники администрации организовали перераспределение целевых платежей в размере 1,8 миллиарда рублей на цели, не связанные с природоохранными мероприятиями, включая социальные выплаты и оплату труда.
Ведомство уточняет, что при проведении расследования устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за использование бюджетных средств, обстоятельства преступления, назначена судебно-экологическая экспертиза.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Красноярского края. По данным надзорного органа, виновным грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности.