При взрыве в нигерийской мечети погибли семь человек - РИА Новости, 24.12.2025
21:46 24.12.2025
При взрыве в нигерийской мечети погибли семь человек
При взрыве в нигерийской мечети погибли семь человек - РИА Новости, 24.12.2025
При взрыве в нигерийской мечети погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
нигерия
майдугури
нигерия
майдугури
в мире, нигерия, майдугури
В мире, Нигерия, Майдугури
При взрыве в нигерийской мечети погибли семь человек

AFP: в Нигерии при взрыве в мечети во время вечерней молитвы погибли 7 человек

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВооружённые силы Нигерии
Вооружённые силы Нигерии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в органах безопасности.
«
"В среду в нигерийском городе Майдугури в результате взрыва в мечети погибли семь верующих", - говорится в публикации.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Власти Нигерии обеспечили возвращение 100 школьников, похищенных боевиками
7 декабря, 23:23
7 декабря, 23:23
 
В миреНигерияМайдугури
 
 
Версия 2023.1 Beta
