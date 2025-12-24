https://ria.ru/20251224/nigeriya-2064468805.html
При взрыве в нигерийской мечети погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 24.12.2025
