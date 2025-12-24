"Многие паникуют". Жители новых территорий могут остаться без квартир

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В Донбассе активно занимаются перерегистрацией недвижимости, документы на которую выдавали еще украинские власти. Сроки оформления значительно сократили. Однако если собственник не явится лично вовремя, жилье могут признать бесхозным и оно перейдет в распоряжение государства. С какими сложностями столкнулись люди в связи с нововведениями — в материале РИА Новости.

"Времени было достаточно"

С 2023-го в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проводится массовая инвентаризация недвижимости. Цель — защитить права собственников. Изначально ранее выданные документы на Украине полагалось подать в Росреестр до 1 января 2028-го. Но сроки сократили до 1 июля 2026-го. Соответствующие поправки в закон вступили в силу в середине декабря.

"Мы считаем, что с 2022 года времени было более чем достаточно для того, чтобы зарегистрировать свои права", — объяснял на слушаниях замминистра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов. И указал на большое количество фальсификаций прежних документов о недвижимости.

Вице-премьер Марат Хуснуллин осенью сообщил : с 2024-го в Донбассе на учет в ЕГРН поставили 4,9 миллиона объектов, что "почти в четыре раза больше, чем год назад". Также, согласно закону, дома, квартиры и комнаты, признанные властями бесхозными, переходят к регионам и муниципалитетам. Местные власти смогут предоставить эти помещения тем, кто лишился крыши над головой из-за обстрелов.

Риелторы указывают на проблемы. "С одной стороны, принятые меры сильно ухудшили положение людей, оставивших дома не по своей воле. В 2022-м, например, во время боев жители Мариуполя массово уезжали кто куда, абсолютно не думая о недвижимости. Рассчитывали на то, что есть время до 2028-го, и сокращение сроков многих застало врасплох — не каждый может вернуться по разным личным причинам, — объясняет руководитель мариупольского агентства недвижимости "Аякс" Луиза Наливай. — С другой стороны, во многих домах до сих пор зияют дыры, есть и заброшенное жилье. Случись авария — без собственника в квартиру не войдешь. В одной девятиэтажке заселены только три квартиры. Все это тормозит восстановление инфраструктуры".

"Занимают очереди с ночи"

Руководитель донецкого центра недвижимости "Капитал", председатель профсоюзной организации ДНР "Риэлторы" Татьяна Лелик в комментарии РИА Новости указала на большую загрузку нотариусов.

"Не каждый может прийти в МФЦ и сходу зарегистрировать жилье. Много случаев, когда нужно прежде решить вопросы с наследством, очередь у нотариусов расписана вплоть до 2028-го. У одних процедура проходит быстро, у других затягивается из-за утерянных или сгоревших в результате боевых действий документов. В таком случае нужно искать информацию в архивах, а если по каким-то причинам ее нет, то наследники вынуждены обращаться в суд. Вся процедура может затянуться на несколько лет".

В МФЦ ажиотаж, талоны через "Госуслуги" разбирают в считаные минуты. Кто не успевает, занимает живую очередь. "После известия о сокращении сроков — с четырех утра. Сама видела, как люди в машинах у дверей МФЦ ночевали. Действительно, многие откладывали на потом, думали, есть время".

Если не успеть вовремя, жилище признают бесхозным. Есть опасение, что из-за такой несправедливости тысячи окажутся на улице. Например, пенсионеры оформили квартиры и дома, в которых проживают, на детей и внуков, а те сейчас за границей. Переоформить обратно нельзя — нужно личное присутствие собственника.

"Мы определенно будем ходатайствовать о том, чтобы вернули прежние сроки. В законе указано: собственники, явившиеся позже назначенного, могут рассчитывать только на компенсацию. Или власти предложат соцнайм: либо прямо в собственном жилье, либо в квартире, соответствующей той, которая была. Люди уже звонят в панике, а нам лишь остается разводить руками. Добавьте к этому нехватку квалифицированных специалистов, общую бюрократию, тормозящую процесс", — отмечает Лелик.

"Что касается закрытых квартир с разбитыми окнами – власти намерены выдавать их в качестве компенсации людям, которые из-за боевых действий остались без крыши над головой. И восстановить свои права на собственность граждане России смогут только через суд", — уточнила Луиза Наливай.

У кого с документами все в порядке, регистрация проходит штатно — 21 день, говорит директор центра недвижимости "Мир" Юлия Афонасова. "Перебравшихся на "большую землю" МФЦ принимает в других городах — несколько отделений в Крыму, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже. Для тех же, кто по каким-то весомым причинам не успеет вовремя подать документы, должны быть поблажки, — считает она. — Ожидаем дополнения к закону. Особенно в части организации регистрации собственности жителей из совсем недавно освобожденных населенных пунктов".

"Могут ни на что не рассчитывать"

В непростой ситуации и дончане, находящиеся за границей. Анна Иванова (имя изменено по ее просьбе) еще в конце девяностых вместе с супругом и детьми переехала в Германию. В Донецке осталась четырехкомнатная квартира. На недвижимость оформили доверенность родственникам мужа. Позже обменяли на "двушку" в центре.

« "До 2010-го я регулярно приезжала для оформления генеральной доверенности. После не получалось по личным обстоятельствам. В 2014-м родственники, спасаясь от боевых действий, перебрались в Киев. В квартиру же я пригласила подругу, чей дом находился на окраине Донецка, где были сильные обстрелы. Плату мы с нее никакую не брали и не берем — она по-прежнему в нашей квартире", — рассказывает Анна.

Нет ни доверенности, ни договора на аренду. Документы о собственности утеряны. "Вопрос, как их восстановить. У меня гражданство Германии, у мужа — Украины. Квартира записана на супруга, но он в силу возраста и инвалидности (страдает аутоиммунным энцефалитом и слепотой) никак не осилит дорогу до Донецка", — объясняет пенсионерка. И рассказывает о знакомой, лично приехавшей из-за рубежа по квартирному вопросу: "Не прошла фильтрацию в Шереметьево".

Риелтор Юлия Афонасова, в свою очередь, подчеркивает: создана межведомственная комиссия для рассмотрения обращений от иностранных граждан. "На сайте Минимущества ДНР указана электронная почта для заявлений с документами. Также можно попробовать ходатайствовать об оформлении доверенности. В течение месяца придет ответ".

И граждане Украины могут подать заявление. "Представители различных служб сперва проверяют "юридическую чистоту" заявителя. Если решение будет положительным, то они могут зарегистрировать право собственности через доверенное лицо, — объясняет Татьяна Лелик. — Все граждане России, которые находятся за ее пределами, могут обратиться в российское консульство и оформить дистанционно доверенность. Очередь и там: от одного до трех месяцев. И уже мы, получив все необходимые документы, можем зарегистрировать их жилье".

Луиза Наливай добавляет: пока в ее практике по иностранцам не было ни одного положительного решения. "На днях комиссия отказала в выдаче разрешения о постановке в Росреестр нежилой недвижимости предприятия с двумя учредителями — один с гражданством России, второй — Украины, — приводит она пример. —- Обращений в целом немало. Но получить добро от спецкомиссии только с зарубежным гражданством нереально. Требуется российское — это ключевой критерий".