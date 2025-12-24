https://ria.ru/20251224/nato-2064319904.html
СМИ: у НАТО уйдут годы на создание системы наблюдения в Балтийском море
У НАТО уйдут годы на то, чтобы создать интегрированную систему наблюдения в Балтийском море, пишет журнал Economist. РИА Новости, 24.12.2025
в мире
балтийское море
россия
прибалтика
нато
в мире, балтийское море, россия, прибалтика, нато
В мире, Балтийское море, Россия, Прибалтика, НАТО
