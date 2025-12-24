Рейтинг@Mail.ru
12:49 24.12.2025
СМИ: у НАТО уйдут годы на создание системы наблюдения в Балтийском море
в мире, балтийское море, россия, прибалтика, нато
В мире, Балтийское море, Россия, Прибалтика, НАТО
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. У НАТО уйдут годы на то, чтобы создать интегрированную систему наблюдения в Балтийском море, пишет журнал Economist.
Как отмечает издание, имеющиеся у стран Прибалтики технологии наблюдения плохо справляются с задачами из-за особенностей дна и перепадов солености Балтийского моря.
"На разработку интегрированной системы наблюдения, что является ключевой целью НАТО для Балтийского моря, уйдут годы", - говорится в публикации.
Издание подчеркнуло, что инициатива, предложенная Украиной и Эстонией, о закрытии доступа к морю для танкеров, связанных с перевозкой российской нефти, почти наверняка нарушает международное право.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Балтика и Черное море могли быть внутренними морями НАТО, заявил Косачев
11 ноября, 11:10
 
В миреБалтийское мореРоссияПрибалтикаНАТО
 
 
